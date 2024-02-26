又是自導自演！女網紅掰「小孩遭抱走」　北市警將傳喚說明

記者張君豪／台北報導

日前有TIKTOK創作者在平台上傳影片，抱怨北市信義區松菸文創園區有人「亂抱小孩並拍攝影片」，根據影片中對話顯示：「到底幹嘛啦？為什麼可以這樣亂抱」，亂抱別人小孩的人還說「抱別人小孩好像又不會這樣」，影片中的姊弟檔怒嗆「我們兩個坐在旁邊、你看一看把人家抱走是怎樣的」。經過轄區信義警方查證，發現是影片平台創作者自編自導拍攝，警方認為有影響公共安寧問題，將傳喚影片創作者到案說明。

▲網紅「泳琳姐姐」虛構松菸有亂抱小孩的男子出現，警方認定觸法將傳喚。（圖／翻攝畫面）

TIKTOK網紅「泳琳姐姐」上傳一則影片，自稱在松菸園區推嬰兒車帶小孩放電，結果遇陌生人說要看小孩，卻當她面前將女嬰抱走，「泳琳姐姐」與弟弟當街將孩子抱回，雙方在松菸園區外發生爭吵，片尾泳琳姐姐還提醒民眾「要抱小孩得先詢問對方父母才行」。經民眾向警方反映，轄區信義分局25日晚間展開調查。





影片中，一名由該團隊男性員工擔任演員，將泳琳姐姐放在嬰兒車內女嬰抱起，女網紅發現後將小孩抱回，質疑對方為什麼要這麼做，男子稱生不出小孩，看見小孩很喜歡才動手，雙方因此發生爭執，該名男子（實為臨時演員）甚至要求女網紅弟弟放下手機不要拍攝，營造小孩被偷抱是真實事件。

信義警方電詢女網紅，才得知上述劇情是團隊劇本演出的虛構情節；警方指出，「散播謠言、足以影響公共安寧者」處3日以下拘留、或處3萬元以下罰鍰，將正式傳喚包含演出虛構影片的王姓女網紅、胞弟王男、參與演出抱小孩的男演員3人到案，若3人拒絕到案說明，將直接移送台北地方法院裁罰。

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