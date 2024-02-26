糖果誘2女童口交、揉胸！狼師喊冤：我只想跟學生很近　重判10年

▲彰化一名國小代理老師強行性侵、猥褻2女童，遭判刑10年。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pxhere）



記者黃資真／彰化報導

彰化一名年約30歲的陳姓國小代課老師，以給糖果等理由，3度約2名女童到圖書館，強行猥褻、口交得逞，審理時陳男卻不認有強迫，自稱「我想要當一個跟學生很近的老師」、「不小心過了那個分際」，還說是學生主動口交，但彰化地院不採信陳男辯詞，判處10年有期徒刑。

判決指出，陳男未婚，在彰化某國小擔任體育、社會科代課老師，A女、B女則是同班同學，2022年10月某日，陳男以網路向A女、B女相約在隔天上午10時20分，到學校圖書館見面，隔天2人依約前往，陳男卻支開B女，將門反鎖，強行將A女拉到椅子上揉胸，噁問「舒不舒服」，當下A女倍感不適，掙脫後立即逃離現場。

陳男卻食髓知味，將目標轉移到B女，於2022年11月上午10時20分，以給糖果為由，約B女到圖書館見面，接著鎖門以兇惡口氣逼口交，B女不得已聽從，但途中因覺噁心，遂跑去將門打開逃離。

然而，陳男又在同年12月10日上午10時20分，以A女也會到圖書館為由，誘B女見面，並將門反鎖強行撫摸她，再以上次口交經驗要脅，若讓全校知道，她就會被退學，B女因擔心事情曝光，不得已答應口交，過程中也因噁心再度逃離現場，直到隔年A女因不堪心理壓力，向姑姑透露此事，全案才曝光。

審理時陳男坦承的確有猥褻、口交行為，但沒有強迫一事，「因為我想要當一個跟學生很近的老師，跟小朋友的聊天卻變得沒有分際，就逾越了界線」、「我跟她們的交情比較好，再來就是她們想法上也很開放、成熟，我不才不小心過了那個分際」、「B女主動把我褲子拉開對我口交，過程很迅速，我不是享受那個過程，是很驚嚇的過程…」、「我後悔跟學生相處太親近，如果我是一個讓學生距離比較遠的老師，她們也許對我做的行為比較正常，也不會發生這樣的事，我一直覺得學生相處要像朋友那樣」。

▲狼師皆趁圖書館無人，與2名女童獨處時強行猥褻、逼口交。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官認為，A女證述遭猥褻，以及B女被逼口交2次之過程時間軸相當明確，無反覆不一的重大瑕疵，且2人皆提到「老師說不可以講出去，這樣他不能當老師、會被關，他們也會被退學」等，原本都抱持不願張揚的保密心態，是A女不堪內心壓力才會向姑姑吐露，甚至B女更是被動揭露，不像是刻意誣陷。

另A女、B女家屬皆證稱在案發後出現憂鬱情緒，並定期去醫院回診治療，若真如陳男所稱2名女童思想開放、成熟，是打鬧下不慎的意外情事，又何須趁與2人獨處之際將門上鎖，甚至她們事後皆出現強烈的負面身心反應，可見陳男辯詞避重就輕，雖陳男分別與A女、B女與其家屬個別達成40萬、80萬元和解並給付完畢，然考量其犯案動機、目的沒有特別值得同情之處，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻、2次強制性交等3罪，合併處10年有期徒刑。可上訴。

此外，陳男在案件爆發後遭到羈押，今年1月經法官裁定2度延押，雖陳男提抗告指已經和解，請求交保，但高分院法官認為他雖已被判定終身不得聘任，也有可能接觸到幼童學生，羈押原因仍然存在，駁回抗告聲請，至今仍收押在看守所。