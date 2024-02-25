台中2歲女童感冒引發熱痙攣　警車全程鳴笛送醫治療

▲葉男衝進派出所求助。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區1名2歲女童，日前因感冒引發熱痙攣，在家中發生抽搐、眼睛上吊等情形，葉姓父親嚇得奔至附近的派出所求助，警方見女童臉色發白，認情況緊急，立刻以警車將女童送至醫院急診室，幸經醫院治療，女童平安無事。

台中市第四警分局表示，18日葉姓男子衝到春社派出所，稱女兒感冒在家午睡，突然發生抽搐，他第一次遇到這樣的狀況，自己也慌了手腳，什麼東西都沒帶，便與妻子抱著小孩就往外衝。

葉男向警方說，他開車前往醫院途中，每遇到一個紅燈停等之際，心中簡直度秒如年，難熬至極，他突然看到派出所，就衝到值班台請求警方協助開道。

警方獲悉情形，先冷靜提醒葉男，請夫妻倆其中1人先回家拿證件，1人陪伴女嬰就醫；警方請葉妻帶女兒坐上警車，接著警方立即全程鳴笛，以最快速度趕赴醫院，期間還請葉妻不要讓孩子睡著，多與孩子對話。

▲警方請葉妻帶女兒坐上警車，提醒葉妻不要讓孩子睡著，多與孩子對話。（圖／記者白珈陽翻攝）

女童到院檢查後，發現是因感冒而引起熱痙攣，經治療已無大礙；葉男為表感激之情，事後特地到派出所，堅持送上茶葉致意，感謝警方成為女兒生命中的貴人。

▲女嬰到院檢查後，發現是因感冒而引起熱痙攣，經治療已無大礙。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中第四警分局長李建興表示，員警本著同理心主動為民開道，但也呼籲民眾如遇疾病救護案件，可以優先叫救護車，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間。另提醒用路人如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時，即使有優先行駛的路權也應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能夠順利進行。

