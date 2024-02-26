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徐榛蔚率44團員赴美參加山茶花節　演出豐年季舞曲受熱烈歡迎

▲▼花蓮縣府團隊及師生44位團員，遠赴加州天普市，身著原民服裝，向世界展現花蓮文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府團隊及師生44位團員，遠赴加州天普市，身著原民服裝，向世界展現花蓮文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚率城市交流團出訪美國第二天，24日出席姐妹市天普市「山茶花節」（Temple City Camellia Festival）遊行活動，2020年第一次受邀，今年再度受邀參與慶典遊行表演活動，顯現兩地城市友好交流頻繁。

山茶花盛開、陽光明媚，天普市第80屆山茶花節（the 80th Temple City Camellia Festival）盛大登場，整個城市周邊有超過數十支隊伍參加花車遊行，載歌載舞，鼓樂齊鳴，熱鬧地迎接春天的到來。

▲▼花蓮縣府團隊及師生44位團員，遠赴加州天普市，身著原民服裝，向世界展現花蓮文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼演出的聯合豐年節舞曲，展現原民樂舞的力與美，精采表演博得現場觀眾熱烈的掌聲。

徐榛蔚所率領的縣府團隊及師生44位團員，不辭辛勞搭了11小時飛機，遠赴加州天普市，身著原民服裝，向世界展現花蓮文化，學生們在慶典遊行，演出的聯合豐年節舞曲，展現原民樂舞的力與美，精采表演也博得現場觀眾熱烈的掌聲。

徐榛蔚說明，天普市山茶花節是一年一度盛大的活動，特別是今年花蓮率團參與，由3所學校組團演出，以原民樂舞向世界展現文化魅力，受到當地民眾熱烈歡迎，紛紛拿出手機攝影和比出讚的手勢，團隊受到相當大的激勵。這次活動也讓我們孩子擴展國際視野，讓孩子們深刻體驗到的，原民文化如此受到海外華人重視。

▲▼花蓮縣府團隊及師生44位團員，遠赴加州天普市，身著原民服裝，向世界展現花蓮文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚進一步說明，天普市是2018年由前縣長傅崐萁任內簽署的姐妹市，兩地往來密切2020年更首次派團參加山茶花節。疫情期間，兩地更在防疫時刻提供防疫物資，體現了姐妹市的意涵。很高興疫情解封後，由榛蔚回訪，期盼兩地關係更加緊密。

▲▼花蓮縣府團隊及師生44位團員，遠赴加州天普市，身著原民服裝，向世界展現花蓮文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼山茶花節包含遊行、嘉年華、才藝表演、美食攤位等活動，吸引遊客參與。

海星高中和化仁國中學生在山茶花慶典舞台上演出「阿美族年祭樂舞-船祭」、「創作樂舞-吟風躍舞洄瀾山海」等精彩表演，充滿活力的節奏，充分展現花蓮人的熱情，也向世界展現花蓮文化之美。花蓮縣政府代表團，遊行途中發放中華民國國旗及國旗徽章，受到當地華僑及參加活動的民眾熱烈索取。

▲▼花蓮縣府團隊及師生44位團員，遠赴加州天普市，身著原民服裝，向世界展現花蓮文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

春天是天普市茶花盛開的季節，茶花是天普市的市花，自1944年創立山茶花以來，已成為展現社區精神與當地認同感的重要平台。起初，節日以一朵花和一句口號為核心，透過一場小型遊行和山茶花花朵的分發，象徵性地選出一位8個月大嬰兒作為“節日皇后”，從而拉開了活動的序幕。節日迅速獲得當地社區的廣泛支持，首次遊行約150名青年團體成員的參與，展現社區團結。隨著時間成為了一項傳統，成為了天普市文化特色的一部分，也加深了社區間的聯繫，使其成為一個深受社區喜愛且不可或缺的年度慶典。

山茶花節活動包含遊行、嘉年華、才藝表演、美食攤位等活動，吸引了許多當地居民和遊客參與，推廣天普市社區精神和活絡商圈。值得一提的是天普市是一個注重家庭與社區發展的城市，參與活動的主要是18日歲以下少年及兒童，透過是山茶花節，提升孩子對社區的參與度。
 

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