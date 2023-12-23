客語認證最後一場在花蓮！　外籍演員賈斯汀應考超受歡迎

▲▼今年客語能力基礎級暨初級多梯次認證23日在花蓮縣花農考場登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

外國人也熱愛學習客語！今年客語能力基礎級暨初級多梯次認證23日在花蓮縣花農考場登場，深愛台灣文化的外籍演員賈斯汀為了參加最後一場客語考試，特地來到花蓮考區應考，花蓮縣政府考生服務團隊熱烈歡迎並即時提供考場服務，讓外國朋友感受花蓮客家的熱情。



寒流來襲，熱血的考生們仍不畏低溫前來應試。曾經參加客家戲劇「茶金」的演員兼藝術表演者賈斯汀（Justin Caleb Cooper）也特地前來應考。縣府每場客語認證都會有提供考生服務，看到外國朋友應試非常興奮，也很感動他好學的精神，言談中得知他熱愛學習語言，積極參加語言認證，並展現超高客語溝通能力。另外還有明廉國小學生由家長帶隊挑戰海陸腔考試，希望大家都能順利通過客語認證，多一種語言，多一種能力。

花蓮縣政府重視客語的推動及創新，鼓勵客語向下扎根，支持客家事務處以多元管道傳播及創新教學方式辦理客語認證課程及客家文化相關活動，營造講客友善空間環境，確保優質客語教學品質，讓鄉親享有終身學習客語的機會，並帶動年輕後生學習客語的風潮，盼客家語言及文化得以永續流傳生生不息。

▲深愛台灣文化的外籍演員賈斯汀（右六）為了參加最後一場客語考試，特地來到花蓮考區應考。

客家事務處處長潘乾鑑說，今年客語推廣不同於以往採用單一教學方式，而是融入創新元素打造多元化客語學習環境，透過辦理客語認證班、客家學堂、沉浸式教學、客話講故事、客家夏令營、客家文化活動等形式，讓學習客語變得更具趣味性，增進各年齡層接觸客語之頻率及學習意願，能夠在日常生活中自然使用客語進行對話溝通，藉此達到傳承與推廣客家語言及文化之目的。

明年度客語能力各級認證考試時間已經公告，客家委員會延續辦理基礎級暨初級、中級暨中高級及高級5種級別的認證，鼓勵鄉親踴躍報名參加。另外，「112-113年花蓮縣推動客語家庭共下來講客」客語家庭徵集報名資訊可至花蓮縣政府客家事務處官網/最新消息查詢（https://hk.hl.gov.tw/ ），歡迎大家共下來講客。