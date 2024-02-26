竹山沙東宮紀念延平郡王400週年釋奠　許淑華為開台聖王神衣落款

▲紀念延平郡王鄭成功400週年釋奠典禮於竹山沙東宮舉行，南投縣長許淑華贈匾並為神衣落款。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣113年各界紀念延平郡王鄭成功400週年釋奠典禮，25日於竹山鎮沙東宮舉行，為恭賀開台聖王400年聖誕，縣長許淑華特別致贈沙東宫「靈庇萬民」匾額，並為開台聖王神衣落款，期能使地方多一個能傳承久遠的珍藏文物。

昨天的祭典除由延平國小學童吟唱延平郡王頌歌，也邀請在地延正歡喜樂齡鼓隊及絲竹樂團進行賀壽表演及演奏；在許淑華贈匾、為神衣落款後，由副縣長王瑞德擔任主祭官，縣議員林儒暘暘擔任監禮官，縣議員蔡孟娥、縣府教育處長王淑玲等局處長及南投縣各界代表擔任陪祭官，依三獻古禮敬賀開台聖王400週年聖誕千秋。

主祀國姓爺開台聖王的沙東宮已建廟逾220年，該宮主委陳碧海指出，沙東宮開台聖王延平郡王三獻祭典是南投縣政府正式編列預算舉辦的崇隆祭典，以表彰國姓爺開發台灣，是「正港的台灣神」，在台繁衍子孫、傳承台灣文化，源自清朝就有官方祭典，沙東宮也從前縣長劉裕猷指定開始傳承官方祭典，每年春祭均於農曆正月16日國姓爺聖誕舉辦。

許淑華指出，有機會在開台聖王神尊的神衣落款，感到非常榮幸又感恩，希望能在沙東宮為地方留下遠源長流、彌足珍貴且能永久傳承的珍藏文物；她也感謝沙東宮長期對地方宗教文化的發揚與傳承，真正發揮宗教融入社區，傳承發揚在地特色文化的精神。