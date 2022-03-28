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鄭成功收復台灣360週年　後代批評「抗中反中」教育政策

▲▼ 鄭成功復台360週年座談會 。（圖／台灣鄭成功文化協會提供）

▲2022年鄭成功復台360週年座談會 。（圖／台灣鄭成功文化協會提供）

記者任以芳／北京-台北報導

今年是鄭成功收復台灣360週年，兩岸昨27日舉行「鄭成功收復台灣的時代意義」聯合座談會，分為台北和數十位在京台青和台生在北京台灣會館一起參與。內容圍繞現今複雜兩岸關係之下，回朔歷史證明台灣早在三百多年前已經是中國疆土。鄭氏後代鄭昭明批評民進黨政府「抗中，反中」的教育政策，把鄭成功收復台灣視為外來政權，違背歷史鄭成功收復台灣的愛國精神。

座談會由兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元代表主辦團體開場致詞。與會團體及多位學者專家聚焦「從鄭成功復台談兩岸同屬一中的歷史事實和法理依據」、「鄭成功復台與台灣民俗生活」、「鄭成功復台與台灣宗教信仰」、「從鄭成功復台談中國歷史與世界史的關係」等議題討論。

▲▼ 鄭成功復台360週年座談會 。（圖／台灣鄭成功文化協會提供）

▲多位學者專家探討從鄭成功收復台灣史觀 。（圖／台灣鄭成功文化協會提供）

吳榮元首先表示，鄭成功復台360週年，明確台灣是中國固有的領土疆域，彰顯兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理依據。必須以史為鑑，避免台灣成為「去中分離之國」或被認定「完全沒有和平統一的可能性」是外國勢力所控制的新殖民地，而陷入必然被「光復」的戰禍中，努力維護兩岸關係和平發展的局面。

台灣史研究會理事長、統一聯盟黨主席戚嘉林表示，當時鄭成功提出收復台灣的法理論述，並且是以「大明招討大將軍國姓」的身份與荷蘭人簽訂條約，也就是中國大明朝與荷蘭簽約。自此，西方世界史都據以承認台灣是中國的一部份。

▲台南市安南區鹿耳社區29日在鹿耳門溪口舉辦「重回北汕尾鹿耳門─重現鄭成功登陸」活動。（圖／鹿耳社區提供）

▲台南市安南區曾經舉行「重回北汕尾鹿耳門─重現鄭成功登陸」活動。（圖／鹿耳社區提供）

回朔歷史看鄭成功收復台灣，淡江大學副教授《遠望雜誌》社長林金源分析，藍營人士對於「明朔」的堅持，如果凌駕中國之上，就會成為反共、拒統的獨台派。當綠營曲解鄭成功使用「東寧王朝」概念，並未面臨重大阻力，因為「抗中、保台」是藍、綠對鄭成功的共同錯誤解讀。

中華青年發展聯合會理事長王正則認為《古今華夷區域總要圖》是全球最早將台灣劃入的地圖。元朝在澎湖設立巡檢司，對澎湖和台灣進行管轄。在荷蘭人到台灣之前，中國對台灣擁有主權是無可置疑，因此鄭成功於1662年驅逐荷蘭殖民者是為「復台」而非「開台」。

▲▼ 鄭成功復台360週年座談會 。（圖／台灣鄭成功文化協會提供）

▲鄭氏後代台灣鄭成功文化協會理事長鄭昭明 。（圖／台灣鄭成功文化協會提供）

最後，鄭氏後代台灣鄭成功文化協會理事長鄭昭明致謝總結，「鄭成功一生為台灣而生，也為台灣而死，收復被荷蘭佔據38年的台灣，建孔廟傳播忠君愛國思想與中華民族認同的基礎，帶給台灣人民認祖歸宗的根。」

他隨即批評民進黨政府「抗中，反中」教育下一代不承認中國人，把鄭成功收復台灣視為外來政權，這是違背歷史侮辱鄭成功收復台灣的愛國精神。
 

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