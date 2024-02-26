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苗栗首波客家掃墓　單日81起公墓火警！消防疲於奔命

▲▼苗栗客家人從元宵節過後開始掃墓，昨天是第一波掃墓高峰，苗栗縣消防局共接獲81起公墓火警通報。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗客家人從元宵節過後開始掃墓，昨天是第一波掃墓高峰，苗栗縣消防局共接獲81起公墓火警通報。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

元宵節過隔天是傳統客家人掃墓的日子，每年元宵到清明節都有客家人掃墓，昨天剛好遇上元宵後第一個星期日，是苗栗地區的客家人第一波掃墓高峰，發生公墓火警通報也爆量，苗栗縣消防局統計，昨天共發生81起公墓火警，其中通霄鎮發生19起最多，所幸災情並不嚴重，但讓各地的消防隊員疲於奔命灌救。

苗栗地區的客家人早期都固定在元宵節第二天掃墓，隨著時代變遷，逐漸改為元宵節後到清明節前的週休假日掃墓，讓住在外縣市的宗親也能返鄉掃墓，結束後餐敘聯絡情感，形成各宗族的年度盛事。

昨(25)日為農曆正月十六日，剛好又是週日，為苗縣客家地區掃墓首波高峰期，一早各公墓就陸續出現掃墓人潮，民眾扶老攜幼，帶著牲禮、祭品、銀紙、鮮花等到祖墳祭拜，並在祭掃後燃放鞭炮以示莊重。

不過，部分民眾因燃燒紙錢及鞭炮不慎引發公墓火警；消防局昨天接獲81起公墓火警通報，其中通霄鎮發生19起最多，其次公館鄉10起、銅鑼鄉9起、苗栗市及後龍鎮各7起。

苗栗縣消防局統計苗栗縣年後周六、日雜草暨公墓火災案件統計，2/17、18日計28件，2/24、25日計118件，2個周休日總計146件。消防局宣導掃墓用火時一定要「四不二記得」：四不為「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹」，二記得是「記得滅餘燼、記得收垃圾」，更應遵守「人離火熄」的觀念。

▲▼苗栗客家人從元宵節過後開始掃墓，昨天是第一波掃墓高峰，苗栗縣消防局共接獲81起公墓火警通報。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗客家人從元宵節過後開始掃墓，昨天是第一波掃墓高峰，苗栗縣消防局共接獲81起公墓火警通報。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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