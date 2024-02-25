威力彩明頭獎上看5.3億　3星座「被財神點名」有望升職拚偏財大獎

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威力彩上看5.3億！3星座「被財神點名」旺到炸　有望升職拚偏財大獎

▲▼威力彩頭獎已連續摃龜47期,台灣彩券公司預估今（27日）開出若一注獨得，頭獎累積獎金上看31億元,將創史上新高,刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩,電腦選號。圖為台北市大安區「彩盈寶彩券商行」。（圖／記者李毓康攝）

▲3個星座「被財神點名」明日26日開始財運起飛，還有望升職加薪。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台彩威力彩已經連續9期沒有送出頭獎，下期（26日）頭獎金額預估上看5.3億元，吸引許多人紛紛到彩券行下注試試手氣，希望能中獎翻轉人生。《搜狐網》命理專欄點出了3個星座「被財神爺點名」，明日26日開始財運起飛，除了正財、偏財開始進家門外，還有望升職加薪。

▲▼ 威力彩、彩券行、彩券。記者許力方攝）

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▲威力彩26日頭獎上看5.3億元。（圖／記者許力方攝）

根據《搜狐網》命理專欄報導，金牛座、處女座、摩羯座等3星座26日起財運起飛，詳細情況如下。

三、金牛座

金牛座喜歡安於現狀，生活模式好像與社會脫離了軌跡，不過金牛座最近受到心煩事情影響，遭遇打擊後讓他們決定開始積極面對生活的種種雜事，明日起也會變得較為積極、勇於面對一切，除了會更有效率地進行工作規劃，財神爺也會默默給予支持，讓他們的正財與偏財運大漲

二、處女座

處女座十分擅長協調又吃苦耐勞，儘管之前的運勢一直不溫不火，但從26日開始將迎來了新的轉機，不管是事業或家庭都會有好事情發生，壓抑已久的狀態將在財神的關愛下得到了釋放，未來的幾個月不用再擔心金錢的緊缺，甚至還會出現許多賺大錢的機會，若能及時把握這些機遇，有望迎來財富自由。

一、摩羯座

摩羯座天性善良又勤奮，且願意相信每一個人、做事也總是很有分寸，從26日開始將一甩先前低迷的運勢，受到吉星庇佑與財神爺青睞，整體運勢有望大爆發，不管做什麼心情都會特別舒暢，除了工作表現出色外，還有機會靠投資賺入豐厚收入。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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