2.5萬人搶當貓奴中籤率萬分之6 　嘉縣2／29直播抽出認養人

▲中籤率萬分之6 全台逾2.5萬 人搶當貓奴 嘉縣2/29直播抽出天選認養人 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所(下稱家畜所)去年底查獲貓隻非法繁殖場而沒入之13隻品種貓，以及緊急救援收容安置之2隻混種貓，共15隻貓隻，為求公平起見，採以網路表單方式公開認養登記，短短5天就將近有逾2.5萬人次登記，中籤率僅為萬分之6，家畜所將邀請神祕嘉賓，2月29日上午10時於官方臉書粉絲專頁直播方式公開抽籤，抽出這15位「天選之人」。

家畜所表示，該批貓隻有混種貓2隻、小步舞曲3隻、非標準型曼赤肯1隻、曼赤肯1隻、英國長毛貓3隻、布偶貓2隻、摺耳貓1隻等，皆已完成絕育、晶片植入及狂犬病疫苗注射，年齡約3個月至3歲不等。當初案件剛查獲尚未對外公布，即有不少民眾得知消息後透過管道表示願意認養，然而公開認養消息一公布後，家畜所電話更被打爆，甚至還有人表達願意整批認養意願，詢問度比起2年前查獲私自繁殖黃金獵犬公開認養時更是狂熱。由於該批貓隻外觀可愛、毛色漂亮，吸引大批民眾關注登記，經短短開放5天登記，於23日表單截止日計2.5萬人次登記，中籤率萬分之6。

目前登記人氣王前3名分別為編號10號的布偶貓(3285人登記；12.9％)、第5號的曼赤肯(2760人登記；10.8％)與第11號的布偶貓(2598人登記；10.2％)。由於登記人數眾多，家畜所刻正動員人力加班徹夜篩選，篩選後進入第二階段抽籤之認養人名單將於2月27日上午9時公布於家畜所官方網頁，每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則，若正取認養人如因特殊事由未能辦理認養，或重複中籤者，則由備取遞補，家畜所保有最終評估該認養者是否合適認養之權利。

此外，之前所內動物緊急救援的5隻貓咪中有3隻因受傷嚴重不幸變成殘缺貓，為增加被認養機會，原本想併入這次活動，但過年前已有善心家庭由父母帶孩子全家來到本縣動物保護教育園區內一口氣將3隻殘缺貓全部包養，其餘2隻納入本次活動亦有破千人登記認養意願，顯示民眾愛心不分品種，讓這些可憐貓咪有個溫暖的家。