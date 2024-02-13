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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明文之子入國會　陳冠廷拚「開拓新局」辦公室字畫藏玄機

▲▼春節留稿勿用 陳冠廷傳承父親陳明文政治衣缽挺進國會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲新科立委陳冠廷的國會辦公室掛著「開拓新局」書法字畫。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委陳冠廷今年擊敗無黨籍對手林國慶，傳承父親陳明文政治衣缽挺進國會，辦公桌後方牆上掛著台灣意象書法開創者陳世憲的墨寶，寫著「開拓新局」4字，代表他投入政治工作的初衷。他說，未來他將有機會進入外交及國防委員會，同時也會至其他7個委員會問政，開拓代表新的可能，他將致力回報嘉義縣民，帶給地方各種可能。

陳冠廷是嘉義縣林派掌門人陳明文的長子，擁有東京大學公共政策研究所碩士學位，長期關注外交議題，並曾在2018年至2020年間擔任台北市政府副發言人一職，當時還促成時任市長柯文哲出訪以色列，2023年他投入嘉義縣第二選區（山線）立委選戰，今年初成功接棒。

陳冠廷說，他做的事情是「開拓新局」，與「開創」的意思不同，他希望在既有的基礎上，為嘉義縣開拓出新的可能性，如同前總統陳水扁、前縣長陳明文時代核定的故宮南院，透過文化分權政策，讓國家資源能夠被分配的更均衡，如今嘉義縣成為「農工大縣」，同時保留了農業縣的價值，但也能夠開拓新的工業、科技業，包括成為無人機研發產製基地，未來要吸引更多非軍事產業的廠商進駐。

陳冠廷細數，在自己最熟悉的外交領域，他也希望開拓新局，例如以國會議員的身份，代表選區的利益，與其他國家的國會議員進行交流，展現嘉義縣的特色，希望藉此招商引資，創造更多就業機會。他說，台灣現在已經是「世界的台灣」，與過去著重兩岸不同，除了邀請他國訪賓來台，台灣的國會議員也可以出外進行國會外交，開拓互惠互利的新局面。

陳冠廷說，「開拓代表新的可能，包括產業的可能，文化的可能，教育的可能」，開拓不是要「打掉又重新來過」，也不是憑空生出來，而是要在嘉義縣既有的基礎上，更進一步優化、升級。如同他坦然面對「政二代」的家庭背景，他說，對於嘉義縣願意給自己這個機會，他只有感謝，並將全力回報嘉義縣民，帶給他們原本想像不到的各種可能。

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