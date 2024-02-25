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她慘遭「山道猴子」打趴滾地！狂拍車窗求救　驚險畫面曝光

▲▼慘遭「山道猴子」打趴滾地！她狂拍車窗求救　驚險畫面曝光（圖／翻攝自Facebook／Yee Chieng）

▲女子在山路上遭猴子攻擊，狂拍路過汽車的車窗，才幸運獲救。（圖／翻攝自Facebook／Yee Chieng）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞發生驚險事件，一名女子在山路上突然遭猴子攻擊，甚至摔倒、在地上打滾，幸好正好有汽車駛過來，她趕緊衝上去拍打車窗，這才順利獲救。當時好心伸出援手的其中一名目擊者，也將相關畫面分享至臉書，希望藉此發揮提醒作用。

這起事件發生在彭亨州的雲頂高原，根據網友Yee Chieng分享的行車紀錄器畫面，她與家人正準備下山時，突然看見路邊一名女性與猴子激烈扭打，雙雙在斜坡路上打滾，趕緊猛按喇叭驅趕猴子。由於當時情況實在太過駭人，對方安全上車後，依然不斷顫抖著，車上小孩也被嚇到嚎啕大哭。

Yee Chieng 發佈於 2024年2月23日 星期五

Yee Chieng表示，受害者是一名馬來族女性，開車下山途中，想要到後車廂拿礦泉水洗手，未料招致猴子攻擊，「我們看到就停車，她狂拍打我們車窗要上車。」她與家人見狀，除了趕緊讓對方上車，還一直陪伴到警察抵達為止，「在雲頂下山路段，不要下車。」

這篇貼文已獲近1700次分享，許多網友留言回覆，「真的很幸運遇到你們，好人一生平安」、「猴子不怕人，還會招兵買馬來攻擊人，我曾經拿掃把以為可以驅趕，結果牠們招了一大堆衝過來攻擊我」、「小時候真的被猴子咬過，所以別太靠近，隨時會衝過來的。」但也有人表示，自己曾在野外餵食猴子都相安無事，推測受害女子做出無心之舉，不慎招惹到野生動物。

 
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