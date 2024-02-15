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社會 社會焦點 保障人權

苦命女從小半工半讀…母整天濃妝豔抹出門狂歡！她拒給扶養費獲准

▲▼女童長年來慘遭繼父性侵。（示意圖／CFP）

▲女子從小輾轉到不同親戚家住，靠半工半讀升學，生母從未負起扶養責任。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者黃資真／台北報導

女子小琳（化名）從小由親戚扶養長大，國小雖曾與生母、外公與外婆同住1年半，然家中經濟來源均仰賴外公、外婆務農持家，生母則是整天濃妝豔抹與朋友玩樂，甚至多次毆打她，結果生母遭新北市府安置，並要求給付費用，小琳認為不公，向法院聲請免除扶養義務，士林地院裁准免除。

小琳主張，她在出生後不久便遭生母拋棄，主要由生父給付生活費，並交由台北的姑丈、姑媽扶養，期間生母從未主動聯絡，直到她搬至外公、外婆的嘉義住處就讀附近小學，才與生母見面。

但在同住短短1年半間，經濟來源均仰賴外公、外婆務農持家，生父不定期探視並給付生活費用，且主要由外婆照料其三餐所需，生母卻完全沒收入，還時常濃妝豔抹跑去跟朋友玩樂不知去向，放任家務不管，更曾多次對小琳暴力相向、情緒性辱罵、貶抑等。

之後小琳改由生父認領，換成祖母扶養，又因生父生意失敗跑路，小琳再度回到姑丈、姑媽家，也使命運坎坷的她在求學期間就得半工半讀，完成學業及自行負擔生活開銷，而這段期間，生母從未有任何聯絡，也無給付生活費。

小琳表示，因日前生母遭新北市政府安置，被請求分擔費用，但她的丈夫已過世，還有2個未成年小孩跟老父要養，可生母自她幼時即未盡人母之責，2人長期關係疏離，由她負擔生母扶養義務顯失公平，因此向法院請求免除；生母則是未到庭或提出書狀說明。

士林地院佐以小琳表姊證詞，認定生母在小琳出生後即未曾扶養，已違身為人母應盡之責任，若強令小琳成年後應扶養母親，顯違公平，故裁准免除小琳扶養生母義務。可抗告。

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