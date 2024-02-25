台積電熊本廠食堂徵才？月薪破10萬「包吃住+交通費」　真相曝光

▲台積電熊本廠今（24日）開幕。（圖／記者高兆麟攝）

記者閔文昱／綜合報導

台積電（TSMC）熊本廠24日正式開幕，工廠位於人口僅4.3萬的熊本縣菊陽町，而台積電設廠也讓當地經濟活絡起來。有網友就發現，疑似是熊本一廠食堂開出職缺，不僅包吃、包住、包交通費，時薪更是高達3000日圓（約新台幣612元），換算下來月薪可達10.7萬元台幣，羨煞不少網友。

一名網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」PO出徵才畫面，內容指出每日工作時8小時、周休2日，時薪為3000日圓，讓原PO看了不禁心動直呼「看到這個好想去熊本…菊陽町台積電公司食堂，一小時3000日幣還包吃住交通費。」

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▲原PO分享台積電熊本廠徵才資訊。（圖／翻攝自Facebook／日台交流広場（台湾と日本））

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛驚呼「1天4800台幣，幾近月入10萬」、「太誘人了」、「好想去喔」、「好想去面試啊」、「如何聯絡謝謝」、「給的比台灣高耶，日本的薪資真的比台灣好」、「我可以應徵嗎」、「要請掃廁所的，我要去」、「反觀台灣的？唉」。

不過，也有專業網友指出，「這是徵作業員吧？附圖是『有員工餐廳』」、「這是徵派遣員工，一小時3000日圓，有宿舍有員工食堂。徵人條件寫得很清楚是製造業/工廠，不是指員工食堂的工作人員」、「這家公司是專門做工廠派遣的，跟台積電應該沒直接關係」。

另外還有網友透露其實「沒這麼好賺」，即使真的是食堂徵才，但這種食堂都是外包廠商，不要誤以為可以變成台積電員工，「有辦法適應日本服務業的做事方式再說。」