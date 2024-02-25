　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她慶生嗨玩卡丁車！　下秒「長髮捲入車輪」頭皮掀起慘死

壽星女及腰長髮捲卡丁車車輪　頭皮遭掀起慘死

▲新加坡女子當時開著編號14號的車輛，豈料頭髮不幸被捲入後車輪，硬生生從頭皮上被扯下，搶救無效。（圖／臉書）

圖文／CTWANT

33歲的新加坡女子與友人近日到印尼巴淡島（Batam）慶生，豈料在開卡丁車時，竟失控撞上護欄，安全帽被拋飛，頭髮被捲入車輪後，硬生生從頭皮上被扯下，意外發生時，她立即被送往醫院，但搶救無效，她的遺體已在22日被運回新加坡，同日傍晚安葬。警方將針對事故進行調查，若發現有人為疏失，可能追究刑事責任。

據《香港01》報導，33歲的新加坡女子阿里尼（Arini Mohamed Adinan）與3名好友到廖內群島省（Riau）巴淡島度假3天，慶祝她的生日，21日到卡丁車中心Golden City Go-Kart遊玩，阿里尼當時開著1輛編號14號的車輛，在跑道內轉了2圈後突然撞上跑道旁的輪胎護欄。有目擊者說，阿里尼開的車行駛速度相當快，撞擊後她的安全帽被拋飛。

事發當下，工作人員趕緊前去查看，但阿里尼已失去知覺，由於她長髮及腰，頭髮不幸被捲入後車輪，硬生生從頭皮上被扯下，阿里尼第一時間被送往醫院，但搶救無效，宣告不治，她的遺體已在22日被運回新加坡，同日傍晚安葬，家人得知噩耗後，非常錯愕和悲傷。

廖內群島警方公共關係部門主任扎赫瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad）告訴當地媒體，警方將針對事故進行調查，若發現有人為疏失，可能追究刑事責任。

新加坡外交部發言人受訪時，表示當局正通過新加坡駐巴淡島總領事館向死者家屬提供領事援助和支持，外交部對死者家屬表示最深切的慰問。

延伸閱讀
明天起更冷！上班日強冷氣團報到「北部跌破10度」　下週末再變天
年僅20歲…女大生經血異常「竟罹子宮頸癌」　醫診斷揭主因：衛生紙害的
不斷遭作家H封鎖！　陳珮甄曝「被傷害20幾次」：太累了，忙到一直病

ET快訊
國旅房價貴！交長曝可望降價時間點：沒降我罵他們
快訊／北海道超商爆「持刀砍人」！　1人不治
挪10億公款開豪車！　台中銀董座、超跑達人遭羈押禁見
李多慧裸腰熱舞12.2萬人朝聖！　粉絲看1小時看不完
今早衛星雲圖曝　鄭明典：很特別！
泰國觀光贏台灣？他疑惑「究竟輸在哪」　眾人點出2原因：被狠甩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北海道無業男持刀闖超商「砍傷3店員」　1人送醫不治

烏克蘭恐再失大片領土！　專家預測2024戰況：西方不容再誤判

她慶生嗨玩卡丁車！　下秒「長髮捲入車輪」頭皮掀起慘死

4西方領袖現身基輔力挺　澤倫斯基：烏克蘭終將取得勝利

英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

加拿大、義大利簽署協議　今年軍援695億元

納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給家屬

台積電熊本廠「催化」日本半導體質變　未來挑戰是缺人　

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

快訊／北海道無業男持刀闖超商「砍傷3店員」　1人送醫不治

烏克蘭恐再失大片領土！　專家預測2024戰況：西方不容再誤判

她慶生嗨玩卡丁車！　下秒「長髮捲入車輪」頭皮掀起慘死

4西方領袖現身基輔力挺　澤倫斯基：烏克蘭終將取得勝利

英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

加拿大、義大利簽署協議　今年軍援695億元

納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給家屬

台積電熊本廠「催化」日本半導體質變　未來挑戰是缺人　

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

柯建銘：把黃國昌當「一生的貴人」　是上帝給我們的考驗

福斯「全新7人座休旅」現身！Tiguan Allspace接班人來了

退役英國指揮官金門海印寺學佛！吃素30年　自學佛畫+寫書

Maple塔莉雅好大切割戰場！Betty媽寶龍48%爆炸傷害率隊擊敗FAK

高雄23歲男持刀闖雜貨店　砍傷店員頸部搶1萬元！狼狽落網畫面曝

柯文哲累了上車、有精神再下來騎　一日北高02:18抵終點　

快訊／北海道無業男持刀闖超商「砍傷3店員」　1人送醫不治

竹山竹藝燈會圓滿落幕　200幸運兒捧回紫南宮龍年紀念套幣

假日國旅房價貴！交長曝可望降價時間點：沒降我罵他們　業者委屈

涉挪10億公款開豪車！　台中銀董座、超跑達人改裁定羈押禁見

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

國際熱門新聞

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

21歲正妹遭棄屍山谷　最後身影曝

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

台積電催化　日半導體走向專業分工

她玩卡丁車　「長髮捲入輪」頭皮掀起慘死

星國爆乳網紅「賣屁」大賺　洗澡水破萬台幣

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

納瓦尼遺體已移交給家屬

收入翻倍！熊本計程車司機嗨喊「台積電是神」

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

英烏智庫：俄火藥成分3大來源　台灣入列

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

高一學妹遭性侵　崩潰買避孕藥

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

來台造假被砸蛋掀怒！星國網美淚喊：不知犯法

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面