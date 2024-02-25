她慶生嗨玩卡丁車！　下秒「長髮捲入車輪」頭皮掀起慘死

▲新加坡女子當時開著編號14號的車輛，豈料頭髮不幸被捲入後車輪，硬生生從頭皮上被扯下，搶救無效。（圖／臉書）



圖文／CTWANT

33歲的新加坡女子與友人近日到印尼巴淡島（Batam）慶生，豈料在開卡丁車時，竟失控撞上護欄，安全帽被拋飛，頭髮被捲入車輪後，硬生生從頭皮上被扯下，意外發生時，她立即被送往醫院，但搶救無效，她的遺體已在22日被運回新加坡，同日傍晚安葬。警方將針對事故進行調查，若發現有人為疏失，可能追究刑事責任。

據《香港01》報導，33歲的新加坡女子阿里尼（Arini Mohamed Adinan）與3名好友到廖內群島省（Riau）巴淡島度假3天，慶祝她的生日，21日到卡丁車中心Golden City Go-Kart遊玩，阿里尼當時開著1輛編號14號的車輛，在跑道內轉了2圈後突然撞上跑道旁的輪胎護欄。有目擊者說，阿里尼開的車行駛速度相當快，撞擊後她的安全帽被拋飛。

事發當下，工作人員趕緊前去查看，但阿里尼已失去知覺，由於她長髮及腰，頭髮不幸被捲入後車輪，硬生生從頭皮上被扯下，阿里尼第一時間被送往醫院，但搶救無效，宣告不治，她的遺體已在22日被運回新加坡，同日傍晚安葬，家人得知噩耗後，非常錯愕和悲傷。

廖內群島警方公共關係部門主任扎赫瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad）告訴當地媒體，警方將針對事故進行調查，若發現有人為疏失，可能追究刑事責任。

新加坡外交部發言人受訪時，表示當局正通過新加坡駐巴淡島總領事館向死者家屬提供領事援助和支持，外交部對死者家屬表示最深切的慰問。

延伸閱讀

▸ 明天起更冷！上班日強冷氣團報到「北部跌破10度」 下週末再變天

▸ 年僅20歲…女大生經血異常「竟罹子宮頸癌」 醫診斷揭主因：衛生紙害的

▸ 不斷遭作家H封鎖！ 陳珮甄曝「被傷害20幾次」：太累了，忙到一直病