戶外歌仔史詩音樂劇《1624》盛大開演　黃偉哲與中央長官共賞演出

▲2024台灣燈會在台南高鐵燈區啟燈儀式之後，緊接著戶外歌仔史詩音樂劇《1624》首場演出盛大開演，吸引數萬人湧進大台南會展中心前空地觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南24日晚上很熱鬧！在2024台灣燈會在台南高鐵燈區啟燈儀式之後，緊接著在另一側，戶外歌仔史詩音樂劇《1624》首場演出盛大開演，吸引數萬人湧進大台南會展中心前空地，副總統賴清德、文化部長史哲、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾等也到場共襄盛舉。

文化部表示，《1624》歌仔音樂劇首場演出幕前幕後動員超過500名工作人員，台上戲曲天王天后孫翠鳳、唐美雲、陳昭香、郭春美、小咪、許秀年等能量全開，舞台陣容浩大，樂團演出實力堅強，隨著劇情，西拉雅人、漢人、荷蘭人、日本人各族群紛紛登場，共構多聲部的歷史視角，栩栩如生回顧台灣歷史身世；長90公尺、高18公尺的巨型舞台，層層疊出山海遠景，高低錯落，詩意描繪海浪與巨鯨意象，特殊的造型引起紛紛駐足拍照。

《1624》歌仔音樂劇明（25）日晚上還有一場演出，線上亦將同步播出，歡迎錯過今日演出的民眾把握機會欣賞，也歡迎戲迷一同來二刷。

《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出及轉播資訊，日期：02月25日（日）19:30，地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁），入場：免費免票；轉播：FB粉絲專頁－文化部、國立傳統藝術中心、公視台語台，YouTube－公視台語台。