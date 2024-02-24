台南市舉行甲辰年「迎春禮」　黃偉哲祈求國泰民安龍年一切順利

▲「甲辰年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，24日上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行，市長黃偉哲與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人依循古禮進行迎春祭典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「甲辰年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，24日上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行，台南市長黃偉哲與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮、各局處首長等人循古禮進行迎春祭典，而後換上新妝的芒神和春牛在藝陣團隊表演護送下遊街，最後抵達延平郡王祠舉行開春儀式。

「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，歷經日治至戰後，此項傳統古禮已中斷百餘年，南市府於2017年與台南土城正統鹿耳門聖母廟合作復辦，顯示市府對於農業的重視，亦象徵台南市在文化傳承工作上的努力。

黃偉哲表示，今年適逢台南400，全市陸續展開許多紀念性的重要活動，期盼透過迎春禮，象徵新的一年正式開始，展現迎春嘉年華的熱鬧氣氛，祈求台南風調雨順，也邀請全國民眾前來台南逛逛，白天看台灣國際蘭展和世界蘭展，晚上賞2024台灣燈會、鹽水月津港燈節。

今年為甲辰年，按照天干地支五行，大東門城的春牛換妝為青色頭黃色身、紅色牛腹、黃色牛脛以及青色蹄，牛口開、牛尾左繳；而芒神的容貌則按年地支為童子容貌、青衣白腰帶且纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少。

今日「迎春禮」踩街嘉年華活動，自大東門城開始，途經東門路、勝利路、青年路、台灣府城隍廟、友愛東街到開山路之後，轉進延平郡王祠，吸引眾多市民共同參與。活動現場邀請藝姿舞集演出《迎春祭禮小舞》舞碼，踩街陣容除依《春牛經》打造的春牛、聖母廟二十四節氣仙女班外，還邀請台南在地傳統藝術比賽特優的歸仁國中龍獅隊、五王國小跳鼓隊、麻豆國小舞蹈隊等團隊參與。另外，還有六隻集結安南區、善化區、麻豆區的在地學校、社區共同彩繪、裝飾的創意春牛作品，於延平郡王祠牌樓後方展示，為傳統迎春古禮活動增添繽紛喜氣色彩。

在延平郡王祠開春儀式結束後，由副市長葉澤山與聖母廟主委王增榮親自發送限量「台南400」紀念通寶與聖母廟香火御守，讓民眾招財納福；最後由歸仁國中、五王國小和麻豆國小連番上場的藝陣大匯演，為迎春禮活動畫下圓滿句點。立委陳亭妃、市議員蔡筱薇、許至椿、王家貞、李宗霖、黃麗招皆親自到場共襄盛舉。