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新雞下蛋「市場供過於求」　農民憂蛋價崩盤：恐直降至35元

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新雞投產，國內雞蛋產量提升，市場供過於求，蛋價恐崩盤。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節過後，國內雞蛋買氣低迷，各地蛋商都傳出庫存壓力。有蛋農指出，去年擴大進口種雞，已陸續投入生產，加上禽流感疫情不如往年嚴峻，白蛋大量生產過剩，預估隨著天氣轉熱，到了4、5月蛋價恐崩盤，跌至每斤35元。台北市蛋商公會理事劉威志坦言，因為新雞陸續投產，產能提升，的確可能面臨崩盤危機。

一名中部蛋農指出，去年政府在缺蛋危機時，大量進口種雞，現在新蛋雞陸續投入生產，產量大幅提升，加上今年禽流感不如預期嚴重，傷亡很少，隨著天氣轉熱，雞蛋會越來越難賣，現在產地價每斤已經跌破40元，如果沒有嚴重疫病，很快就會降至35元，零售價也可能會跌破40元，甚至回到每斤35元左右，蛋農將面臨成本保衛戰。

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劉威志表示，今年禽流感疫情影響不大，多數雞隻也有了抗體，加上種雞進口大增，到了4、5月的確有可能面臨蛋價崩盤，而從5月到暑假本來就是蛋市的淡季，蛋價有可能再探底，至於價格下探程度，則要看當時的產銷狀況，該降就降，該減產就減產，這本來就是市場經濟。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍也說，以往每年種雞進口總量管制約18萬隻，因應這兩年蛋荒、禽流感疫情嚴重，去年擴大到30多萬隻，新雞陸續投產，導致產量大增，的確會面臨雞蛋賣壓，這兩天天氣轉涼、學校又剛開學，希望蛋價能稍微緩降，但進入春夏季節，就看產銷狀況，蛋價該降就降。

依據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新產銷資訊顯示，目前各區均已產銷平衡，內部報告揭示，國內雞蛋產量已足夠國內市場所需，但因農曆春節連假過後，市場銷售不如預期，各地區蛋商陸續出現庫存壓力。農業部最新雞蛋產銷資訊平台也顯示，目前國內投入生產蛋雞共3436萬隻，雞蛋每日生產量12萬1500箱（每箱約200顆），比國內日需12萬箱還多，市場供過於求。

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