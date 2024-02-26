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大陸 大陸焦點 特派現場

房價越低越不敢買　陸新婚夫妻轉念：把錢用在提升生活品質

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸房市低迷，政府推出大量優惠政策。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一對90後的新婚夫妻從2020年開始看房，但看了3年卻仍是無房一族，隨著開發商暴雷、房價狂降等情況接連發生，他們最近甚至出現了「房價越低，越不敢買」的心態，轉念改將買房基金用在了提升生活品質上。

根據《十點人物誌》報導，90後夫妻小李、大華在山西的某個縣城生活，從2020年準備結婚起，他們就開始看房、買房，3年來看遍了縣城裡的大小樓盤，考慮過新房、二手房，甚至是法拍房，但至今卻仍是無房一族。

小李提到，兩人一開始看房時，就發現大開發商在戶型、裝修、物業、園林設計上都比本地的小開發商高級，因此篤定了要買大開發商的房，「這也是當時縣城裡人們的普遍心態，稍微有點家底的人家，都不會考慮小開發商了。」

▼恆大等大型開發商曾是許多人購房的首選。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

小李說，恆大的樓盤當時離父母住的社區很近，成了他們的首選，「當時公車、抖音、廣播、戶外大廣場牌，鋪天蓋地都是恆大的行銷廣告。」

小李提到，「恆大的行銷中心離他們的出租屋不遠，每天吃完晚飯，就去恆大開放的樣品屋和社區散步，「北方優質地產工程稀缺，有噴泉園林景觀的樓盤甚少，恆大的歐式小花園晚上開著彩燈，放著音樂，簡直像個公園，吸引了無數當地人前往，每天晚上人山人海，我們連樣板間都擠不進去。」

小李說，如今回想，其實那時候，網路上就流傳著恆大債務逾期、現金流吃緊、債權人追債的消息，「但我們親眼看到的恆大又是那麼繁華，銷售胸脯拍得比山響，怎麼可能說倒就倒？」

沒想到，兩人付了兩萬元（人民幣）的訂金之後，樓盤卻遲遲沒開工，後來就傳出了恆大暴雷的訊息，小李原本覺得很倒霉，但朋友安慰她，「至少那兩萬元訂金還能要回來。」

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

恆大暴雷之後，兩人就決定要買看得見、摸得到、住得進去的二手房，但沒想到門道更多，看了七八間房子，有些戶型太差，有些價格離譜，有些屋主怕他們佔便宜，一開口就要將所有家具都帶走，包括電視牆上的大理石板。

小李提到，唯一覺得不錯的房子，屋主問題卻很多，一下說不包車位、一下說傢俱要帶走，一下又想拖幾個月再交房，說要等收拾好新家，令急著結婚的他們忍無可忍，徹底放棄。

最令兩人想不到的是，2023年他們竟又開始慶幸自己沒急著買房，小李說，大華的同事林哥已處在斷供邊緣，2020年房價正高時，林哥在市區買了套120平的大三居，「那是他家的二套房，出了50%的首付，扛著六點幾的利率，艱難還首付，還貸款。」

小李指出，2021年，林哥媳婦所在的三產單位作為國企旁支部門，不擔生產主力，效益低下，改發1800元最低工資，家中還貸壓力吃緊了不少，「疫情期間，林哥主動提出吃住睡在車間，就為了保住勞模稱號，年底能多幾萬塊分紅，不至於斷供。」

更妙的是，之前不歡而散的房東，也沒等到新的購屋者，透過仲介來詢問他們還有沒有意願。仲介還透露，房東家中因為這套房已經吵翻了，家裡男的想要賣，女的則是想要漲價。

兩人每次打開看房APP，嘴角都不自覺往上揚，因為之前看過的房子，價格都開始往下降了。回頭來拜託他們考慮的房東，也將價格降了下去，還包車位，但至今仍無人問津。

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

小李還發現，之前合作過的銷售員，開始頻繁換公司，微信名稱一下是「保利小袁」、一下是「恆大小袁」、一下又變成「三建小袁」、「豫發小袁」，幾乎所有開發商都輪過了一輪。

小李說，現在縣城的房價已經從均價七、八千，跌到五、六千，不少地方鬆綁政策救市，連他們這也接連公布了兩成首付、利率跳水、認房不認貸等重磅炸彈，「總之，購屋成本比之前最少也能低十幾萬。」

小李提到，房子是便宜了，但想買房的人看見這種情況，都怕買了以後自己砸自己手裡，「有個朋友，前年還嚷嚷著自己老婆的公積金漲了，想再入手個學區房，去年也沒動靜了。」

小李說，就連想賣房的人，也更不甘心輸手了，「大華的堂弟一直在重慶讀書、工作，大華的叔叔前幾年還動了心思，想賣掉早就準備好的婚房，給兒子在重慶買房添錢，這下看到房價跌得這麼厲害，改說『塌了也不賣』。」

小李指出，他們陰差陽做的租了3年房子，如果現在下手買房，怎樣都比前年便宜20萬，等於什麼也沒做，就省了20萬。

小李強調，把買房這個絆腳石從人生長路上後置之後，整個人都輕盈不少，現在他們心態放平，把買房的錢都用在了提升生活品質上，去年大華還決定繼續讀書，這筆錢剛好也有了用處。

不過，小李也提到，房子終究承載了太多意義，或許隨著孩子長大，到了該上學的年紀，還是得出手購入學區房，「在那之前，我們唯一能做的就是努力存錢，充實內心，再等待入手的最佳時期。」

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