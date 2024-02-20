中快艇非法越界翻覆案　海委會：2中籍船員將遣返「受到很好照顧」

▲海委會主委管碧玲和立委陳玉珍、陸委會主委邱太三溝通陸漁船越界問題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

14日一艘搭載4名中國船員的中國籍快艇在金門海域越界捕魚，遭到金門海巡艦艇攔查，但拒檢蛇行導致翻覆，兩人生還、兩人溺斃，中國海警揚言介入金廈海域。對此，海委會主委管碧玲今（20日）受訪時表示，檢察官已完成兩次的複訊也同意遣返，昨天讓他們更衣、祭拜兩位亡者，他們都受到很好的照顧，所有蒐證工作已經完成。

管碧玲表示，這次根據分署長回報，如果對社會去轉述海巡署片面之詞，沒有不偏不倚，還是以昭公信、接受調查，這次事證是分散的，只有檢察官可以還原。

管碧玲指出，這次事件是在短短5分鐘發生，從海上發現這艘船，廣播、聲光到對方蛇行，發現對方屬於加強查緝船舶時，有一定程序，兩艘都是小船，高度搖晃情況下，艇上四人，兩人站在準備登檢的位置、一人操船、另一人負責瞭望跟警戒，沒有監控錄影設備。

管碧玲解釋，該案困難處在於事證分散，當下海巡署沒辦法蒐證，因此需要由檢察官驗證實情，才沒有在很早對外說明，今天兩次的複訊都結束，檢察官已經勘驗完成，以全部事證來看，個人當然相信海巡署同仁所說，行政調查結果也是如此。

對於調查結果，管碧玲強調，還是必須不偏不倚、大公無私，相信海巡署說法、事證也有，就是船舶勘驗的結果，但最重要還是由檢察官還原，這對家屬跟亡者比較公平。

管碧玲表示，希望能夠盡快遣返，檢察官已完成兩次的複訊也同意遣返，昨天讓他們更衣、祭拜兩位亡者，這是一種惜別方式，他們都受到很好的照顧，完成初訊還有兩次複訊，所有蒐證工作已經完成，檢察官已經同意讓他們回去。