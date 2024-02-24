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星國爆乳女網紅「被砸蛋竟是假」繼續環島曬辣照　讚：台灣人真好

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

記者許宥孺／高雄報導

一名來自新加坡的直播主「Kiara kitty」來台挑戰徒步環島，9日行經高雄前鎮區時，直播過程中在街頭遇到怪客朝她丟雞蛋，畫面經國外媒體報導引發社會議論，不過，事後高雄警方調查，發現竟是自導自演，將依法移送偵辦。但事後凱蒂仍持續環台行程，並不時在臉書曬爆乳辣照，還讚「台灣好美」、「台灣人真好」。

新加坡人氣直播主凱蒂（Kiara Kitty）擁有火辣身材，傲人上圍，臉書有4.6萬人追蹤，今年她發起21天、400公里徒步走台灣挑戰，打算從恆春走到台北101，並喊話粉絲4日開始準時收看直播。

凱蒂每天不定時都會PO文分享台灣照片，並提醒粉絲觀看職播，就有粉絲提醒她，走在路上要注意安全，她曾於貼文中表示，「謝謝你們支持，好愛台灣喔」、「常有人問我為什麼這麼做(徒步走台灣)，我覺得台灣有很多被遺忘的地方，這些鄉下地方其實都很美麗也很有特色」，並附上一顆愛心和台灣國旗的emoji。

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲Kiara Kitty9日在高雄被砸雞蛋，並稱已經報警，但事實上警方根本沒有接到報案。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲凱蒂於臉書上提到被路人襲擊。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

貼文中從7日在屏東枋山洗頭髮，9日除夕當天就走到了高雄前鎮區，不過她在當日貼文中提到，「今天很有趣，直到我被襲擊，謝謝大家的關心，我已經向警方報案，因為我被一個路人襲擊」。這則貼文引起東南亞媒體關注，並以「獅城直播主台灣徒步環島　在高雄被人砸雞蛋」為題被報導，內容指出，一名女子對凱蒂咆哮表示：「你發布性感照片，勾引我老公！」影片引起網友注意，討論高雄治安是否又亮紅燈。

然而，事實上凱蒂並未向警方報案，而是轄區前鎮分局上周注意到此新聞後，向凱蒂了解事情經過，追查後發現砸蛋怪客是男扮女裝，警方傳喚33歲新加坡籍薛姓男子，確定全案根本是自導自演。

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲凱蒂並未向粉絲說明事實，並持續環島。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

警方也找到凱蒂並對她進行偵訊，訊後將依社會秩序維護法函送法辦。而凱蒂雖向警方道歉，但未對粉絲說明事實，事情發生後仍持續徒步環島，並不時分享爆乳激凸照，PO文也會稱讚台灣，稱「台灣男生是最佳男朋友」、「台灣好美」、「我手機在火車上不見，工作人員立刻幫我找到，台灣人真好」

而根據凱蒂2天前的PO文，提到下一站將會從員林到彰化，今(24日)中午更表示，「謝謝各位英俊台灣男生想載我，我不接受任何載送」。

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