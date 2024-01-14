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曾握「台灣香腸」讚好吃被ban！爆乳直播主宣布回歸　粉絲全嗨了

▲▼新加坡巨乳直播主凱蒂（Kiaraa Kitty）在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）

▲凱蒂身材火辣，曾因為在Twitch開直播吃台灣香腸，遭官方暫時封鎖頻道。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty，下同。）

記者吳美依／綜合報導

新加坡Twitch直播主、OnlyFans網紅凱蒂（Kiaraa Kitty）身材火辣、面容姣好，經常分享引人遐想的清涼畫面。她曾到台灣旅遊，卻因為直播吃香腸而遭封鎖頻道，本月初還因為新冠肺炎病倒，暫停工作好一陣子，如今終於宣布回歸，讓粉絲們雀躍不已。

▲▼新加坡巨乳直播主Kiaraa Kitty在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）

▲▼新加坡巨乳直播主凱蒂（Kiaraa Kitty）在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）▲▼新加坡巨乳直播主凱蒂（Kiaraa Kitty）在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）

凱蒂在X上自封「Kiki 大奶妹」，擁有55萬Twitch粉絲，卻因為作風大膽而備受爭議，甚至遭Twitch九度封鎖。

她去年1月在台北某夜市大啖美食，身穿粉色爆乳胸罩，一邊直播一邊吃香腸，結束後還發文大讚「台灣香腸真好吃」，卻被判定出現裸體或性暗示畫面，遭Twitch官方暫時封鎖頻道。去年4月在南韓旅遊時，也因為穿著太清涼，幾乎快要露出胸部，而遭警方攔下勸導，被母國網友砲轟破壞新加坡名聲。

▲▼新加坡巨乳直播主凱蒂（Kiaraa Kitty）在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）

▲凱蒂因為穿著太清涼，而被南韓警察攔下。

本月初，凱蒂透露感染新冠肺炎，7日發文稱「我新冠還沒好，又是沒有直播的一天，感覺好奇怪」，直到11日才宣布，「我終於好多了。明天回來直播。想念你們大家！」粉絲們也欣喜若狂，紛紛留言祝賀，「我很抱歉聽到妳生病，但也很開心妳好多了」、「我們愛健康的琪琪！」

 
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