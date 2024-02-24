提升水壓不足應變能力！　新北消防局攜手BMW搶救演練

▲▼消防局與業者進行消防演練。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水附近山區缺乏水源，且有數間高風險工廠，為此，消防局第三大隊於昨23日下午選定淡水區汎德竹圍營業所，舉辦水源缺乏區長距離送水消防搶救演練，由業者與鄰近消防分隊互相配合擬訂消防搶救計畫。希望透過演練，強化消防人員的火場搜救技能及因水源缺乏或停水造成無法供水之應變能力，另提醒業者本身對公共安全的重視及災害發生初期的應變能力亦相當重要，即可將災害損失程度減至最低。

消防局表示，為保障場所的環境安全及提升業者與消防人員於消防栓水壓不足或因停水無法供水之災害應變能力，演練以人命搜救、設置集水區之不斷水戰術運用及通風滅火搶救等，以求快速撲滅火勢，且確保於水源缺乏時能持續搶救達30分鐘之水源不中斷。

新北市政府消防局第三大隊大隊長陳志德表示，場所平時就應注意消防安全設備的維護，如各項消防設備運作是否正常運作、逃生路線是否標示清楚且通道是否暢通，以及防火區劃設置等。透過此次真實演練來強化消防人員的火場搜救技能及因水源缺乏或停水造成無法供水之應變能力，另提醒業者本身對公共安全的重視及災害發生初期的應變能力亦相當重要，即可將災害損失程度減至最低。