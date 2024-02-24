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新北割頸案滿2個月！教團籲司法院召集跨院會議　檢討少事制度

▲▼教團籲司法院召集跨院會議，檢討少年事件處理暨保護制度。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教盟與「孩想陪你長大聯盟」呼籲司法院召集跨院會議，檢討少年事件處理暨保護制度。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北國中生遭同學攻擊致死震撼全國。國教盟與「孩想陪你長大聯盟」今（24日）召開記者會，指事發至今屆滿兩個月，為預防少年殺人事件再度發生，建請司法院召集跨院協商會議，檢討少年事件處理暨保護制度，共同尋求解決方案，並呼籲相關單位切實檢討非行少年輔導機制成效不彰問題。

新北國中生遭同學割頸攻擊致死，事件不僅震撼全國，也引發後續補救措施該如何進行。司法院日前召開「一起來體檢少年事件處理法」座談會，國教行動聯盟與「孩想陪你長大聯盟」參與，批評座談會難以聚焦，也對如何避免類似個案具體措施無法達成共識，今天一起提出超過十點訴求。

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參與當天會議的FB粉專「孩想陪你長大」總召徐妮妮指出，自己成立宗旨很簡單，就是避免出現下一個受害者，故很期待司法院的座談會，但結果就是一場摸頭大會，現場沒有進行任何討論，只是讓參與的單位或學者發言5分鐘，司法院在現場回應也不具體，提出前科塗銷制度也沒討論。

徐妮妮進一步批評，參與團體發言中，不斷有人提及第一線的人力與量能不足，但對於人力補充說明，像是何時補、補在哪裡，司法院都沒回應，只說會轉達給行政院，所以今天和國教盟提出13點訴求，包括「調查保護分離、並增加少年保護官人數」、「保護處分、刑事處分執行完畢後三年塗銷是否區隔不同年限」、「公設輔佐人比照刑事廳」等。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，這次司法院召開的會議，不是有決議能力的會議，包括行政院、教育部都沒代表到場。他相信政府事發至今開了很多會議，但對外說明卻沒提到因應措施，包括調查保護分離，並增加少年保護官制度等。希望政府舉辦公聽會，讓各界知道進度為何。

王瀚陽指出，和孩想陪你長大提出的13點訴求，訴求涉及衛福部、教育部、警政署、法務部等相關單位，期待最了解相關問題的司法院，應主動召集跨院會議，邀請行政院及相關部會，共同尋求解決方案。並強烈呼籲司法院暨行政院相關主管機關，應切實檢討非行少年輔導機制成效不彰問題，才能修補漏洞，有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生，避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。
▲▼教團籲司法院召集跨院會議，檢討少年事件處理暨保護制度。（圖／記者許敏溶攝）

▲教團呼籲司法院召集跨院會議，檢討少年事件處理暨保護制度。（圖／記者許敏溶攝）

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