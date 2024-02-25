中國用語、簡體字洩底！　逾300微博帳號瘋傳「打擊海巡」假訊息

▲管碧玲今天透過社群平台駁斥造假截圖。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸執法爭端延燒，近期網路瘋傳一份造假截圖，假冒海委會主委管碧玲與前立委段宜康對話時稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張等語。據指出，這個截圖最早是透過海外中文論壇《留園網》發布，從2月24日11點發文後，已陸續在社群平台X、微博、臉書流傳，其中有超過300組微博帳號轉傳，但該對話不僅參雜「監管」、「堅決」等中國用語，初期散播的帳號還慣用簡體字，研判是有中國網友試圖造假。

這份造假截圖假冒管碧玲與段宜康對話，敘述「中國兩個漁民該死」、「海巡署影像堅決不能交給媒體」、「對中國現在就是要強硬」、「中國漁民以後就不敢再越界捕魚了，有了血的教訓」等語。對此，管碧玲及段宜康已透過社群平台駁斥造假，並已報案調查。

一名政府官員透露，經相關單位溯源發現，該截圖是竄改自2017年《鏡週刊》報導時任立委管碧玲及段宜康的對話圖，並源自於一討論綜合性議題的海外中文論壇《留園網》的帳號MyNarcissus，該帳號於2月24日11點於論壇討論區《網際談兵》發文，並陸續傳散至X平台及微博。

據了解，《留園網》為綜合性議題論壇，雖然中國用戶無法登陸，但該論壇主要張貼源自大陸的新聞報導，為海外華人接收新聞主要管道之一，而除了此論壇外，擁有2.3萬成員的臉書公開社團「悅觀點」也有「Ruiqu Lin」的帳號發文，稱「陸船左側明顯變形，顯見海巡人員需負肇事責任」。

該名官員指出，發文後續也經在多個社群擴散，如X平臺「EDward」、「汉尼拔火罐」等55帳號分享；微博「飛揚軍事鐵背心」等322組帳號轉傳；臉書「悅觀點」等3組帳號分享。

知情人士分析，在該截圖對話中參雜「監管」、「堅決」等中國用語，且初期傳散帳號均屬慣用簡體字帳號，研判屬中國網友試圖以捏造海委會主委及段宜康私密對話方式，營造出海巡人員在本次中國三無船事件中「明明存有執法影片卻刻意隱匿」、「有意藉本次事件恫嚇大陸漁民」假象。

知情人士提醒，此操作抹黑台灣海巡人員，以及企圖造成兩岸民眾對台灣政府的負面印象，造成兩岸對立，是明顯認知操作手段，提醒民眾若收到相關截圖，務必謹慎、切勿輕信假訊息。