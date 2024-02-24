獨／勃起「GG就彎45°」！入珠男痛爆1年不敢愛愛　醫曝4類人當心

▲高雄男患佩洛尼氏症，陰莖彎曲45度，一年多以來能勃起卻無法行房。（圖／黃維倫醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名男子只要勃起就覺得陰莖非常痛，1年多以來，陰莖勃起後還會上揚彎曲45度，嚴重影響性生活，「想做卻做不到」。他就醫後，醫師診斷出是「佩洛尼氏症」，不排除是男子曾入珠，又有抽菸、喝酒習慣所致，所幸近半年勃起角度沒有繼續變化，症狀進入穩定期，本周接受手術，預計1個月後就能重拾美滿性生活。

收治病例的義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫表示，一名53歲患者者在1年半前到門診就醫，表示近2周沒勃起倒還正常，但勃起後覺得陰莖痛痛的，而且上揚的角度好像還有點歪。依據患者指稱，醫師即判定是「佩洛尼氏症」，並開立口服藥物治療。

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▲義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫。（圖／黃維倫醫師提供）

不過藥物治療狀況對男子來說相當有限，門診就醫了3、4次，雖然有改善疼痛度，卻沒有讓彎掉的陰莖「校正回歸」，反而角度還越來越歪，最後一次門診已歪成45度，導致男子患病以來都沒有辦法行房，直呼「真的很困擾」，可以勃起卻無法行房，想做又做不到。

黃維倫指出，佩洛尼氏症分為急性期及穩定期。急性期是指患者陰莖還會持續變形或疼痛，而過一段時間陰莖不再變形及疼痛後，則進入穩定期。他告訴男子，等陰莖至少半年以上不再變形，回診才能接受手術，而男子這周終於接受陰莖彎曲手術治療，醫師提醒，術後1個月不可行房，就等回診觀察彎曲程度。

▲▼男子這周接受手術，預計一個月後能恢復過往美滿性生活。（圖／黃維倫醫師提供）

黃維倫解釋，佩洛尼氏症是陰莖白膜發炎，傷部結痂或纖維化後，導致結痂區長度縮短，致使陰莖彎曲收縮變短。什麼族群好發佩洛尼氏症？成因與喝酒、抽菸、代謝性症候群、糖尿病有關，由常見於中年男性，陰莖若有開過刀也恐引起佩洛尼氏症。而這名患者抽菸又喝酒也有糖尿病，此外陰莖也有入珠，他不排除是入珠引起陰莖白膜發炎，因結痂位置就在入珠的位置上。

另外，佩羅尼氏症患者也容易有勃起功能障礙，因在勃起過程中，陰莖白膜需緊閉不讓靜脈血液流出，但此類患者是白膜病變，靜脈血液易滲漏，導致無法勃起，嚴重者恐得做人工陰莖。

▲佩洛尼氏症患者的陰莖勃起後，角度還會彎曲，嚴重者還可達90度 。（示意圖／記者許宥孺攝）