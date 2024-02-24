星國女網紅「自導自演」蛋襲　高雄警方硬了：應向市民道歉

▲一名新加坡網紅來高雄自導自演，還直播自己被一名婦人蛋襲，結果該女子根本就是她找人扮演的。（圖／高雄市警方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一名來自新加坡的直播主「Kiara kitty」來台挑戰徒步環島，9日在高雄街頭遇到怪客朝她丟雞蛋，把她嚇到放聲尖叫，而整個過程也都被同步直播放送出去，並經東南亞各媒體報導，引發社會議論及騷動，不過經過調查之後，發現整件事根本就是自導自演，現在不僅得要被法辦，高雄市前鎮分局發出新聞稿措辭強硬，強烈要求「本案影響高雄治安形象，警方要求該新加坡鄭姓女直播主在其FB粉絲團或直播時，向高雄市民公開道歉，以正視聽」。

新加坡的直播主「Kiara kitty」9日直播自己在高雄市前鎮區時，遭到一名婦人無預警蛋襲，不過她當下並沒有報警，直到媒體報導之後，高雄市前鎮分局在她的臉書留言，請她到案說明釐清案情，同時主辦查辦，調閱監視器之後，發現影片中的婦人是男扮女裝配合演出。

其實高雄市長陳其邁第一時間知道有「外國遊客在高雄遇蛋襲」就非常關心，同時提醒高雄市警察局長林炎田務必要查清楚，所以林炎田也請前鎮分局積極查處了解整個事件，最後案情大逆轉，確定是「Kiara kitty」自導自演，因此非常不開心，還請前鎮分局研議「Kiara kitty」的行為涉犯哪些台灣法律，依法送辦。

據了解局長林炎田認為一切依法嚴辦！因為「Kiara kitty」的行為已經嚴重損害高雄治安形象，尤其近期又是高雄觀光「大爆發」，正值黃色小鴨熱潮，「Kiara kitty」的直播無疑對高雄觀光是種重傷害。