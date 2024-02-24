他曝外食吃法「根本不會破百元」！全場砲轟：30歲就三高

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

物價越來越高，讓許多外食族直喊吃不消。但一名網友認為，雙北仍有很多只要80元的雞腿便當，且許多小吃也不到100元，超商也有即期商品可以選擇，「這樣子會超過一百塊嗎？會沒有辦法吃飽嗎？」認為根本不用餐餐破百。但貼文一出隨即被眾人嗆翻，「有吃跟吃飽是兩回事」、「這種吃法很快就三高」。

原PO在Dcard發文表示，很多人都說現在一餐至少100元，但他在雙北看到很多只要80元的雞腿便當，且吃10個鍋貼加上一碗酸辣湯，加起來也不超過100元，「午餐再怎麼餓，是怎麼吃到超過100塊的？」

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另外，他也說晚餐可以去吃夜市平價蚵仔煎，或是大碗滷肉飯再加點小菜，加起來也不會破百，或是改吃素便當，價格直接便宜一半，也比較健康，還能去超商購買即期品。若是想喝手搖飲也有便宜選項，只要20多元就可以解決，因此不解發問「說一餐至少要100的人在想什麼？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

不少人看到後都不認同，紛紛砲轟「又不是每一家雞腿便當都80...台中很多雞腿便當都破百了！80塊的便當肉很小塊，飯和菜的量也不多」、「反串吧，素便當比葷便當貴多了」、「又不是你上述一百元內的餐點內容物都可以讓每個人吃飽」、「高雄的雞腿便當就要110了，你跟我說80？」「我休假的早餐都可以吃到150～200了」、「你錯囉，素食便當很貴喔」、「有吃跟吃得飽是兩回事，你花了80但吃不飽，意義在哪裡」。

也有人認為，原PO舉例的飲食很不健康，「照你上面提到那些每天吃，我會恭喜你喜提三高門票一張，要吃飽不求健康很簡單，要吃健康就是另一回事了」、「你的體脂應該很高，去健康檢查一下應該很多紅字」、「就你這種吃法，每天吃高油、高糖、高鈉、化學物質，大概30以後三高，40以後中風，50以後癌症，60以後歸西」、「你這個只是活下去，忽視健康的話當然每餐不用100都可以吃很飽的」、「不錯喔，現在省下來的錢可以付以後的醫藥費」。