賈玲首曝光健身減肥細節　自豪粗腿是運動「天選之人」

記者魏有德／綜合報導

大陸知名藝人賈玲為了完美詮釋電影《熱辣滾燙》主角，在片中減肥50公斤，不僅使電影票房開出紅盤，也帶起社會上一陣「減肥風氣」。賈玲在專訪的影片中首次公開自己使用的健身房，不藏私的分享運動瘦身的過程，她表示，曾經對自己的身材感到自卑，現在覺得自己是「天選之人」，「腿粗多好，運動能力強，底盤穩。」

▲賈玲分享拍攝電影時的健身房和訓練細節。（圖／翻攝微博，下同）

《海峽網》報導，賈玲分享她的減肥秘訣，並帶領主持人魯豫參觀了自己的健身房。她表示，雖然現在上身已經變得苗條，但下身依然粗壯，但她對此並不自卑。相反，她自豪地認為自己的運動能力強，底盤穩，下肢對她做動作時提供了很大的幫助。

影片中，賈玲帶著魯豫參觀為了拍攝電影《熱辣滾燙》而特別建造的個人健身房，健身房內各式器材應有盡有。賈玲坦言，與電影拍攝時的訓練量相比，現在的訓練量就像清粥小菜一樣輕鬆，「以前體重達到210斤（105公斤），一下子瘦下來後，如果沒有肌肉支撐，皮膚會變得鬆弛。」

當賈玲走道訓練腿部肌肉的器材時，她再次強調，自己是上身瘦、下身依然還很粗，以前很自卑，現在則覺得自己是天選之人，「腿粗多好啊，下肢給我的幫助非常大，力量特別強，上肢力量太弱了！」