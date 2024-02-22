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65歲以上要注意！肌少症飲食兼顧骨本　營養師：由內而外一起補

▲▼營養師建議還要兼顧骨本，平時多攝取含鈣食物，「內外一起補」。（圖／門諾醫院提供，下同）

營養師建議還要兼顧骨本，平時多攝取含鈣食物，「內外一起補」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

65歲以上長者多半都有肌肉流失困擾，飲食首要補充足夠熱量及優質蛋白，針對肌少症熟齡者，門諾醫院營養師建議還要兼顧骨本，平時多攝取含鈣食物，「內外一起補」更能吃出骨骼、肌肉保護力。
 
多數人的肌肉量在40歲後會開始下降，隨著年齡增加，也會有骨質疏鬆的困擾，如何趁早預防肌少症及存骨本，營養師表示，均衡營養及運動是重要的關鍵！門諾醫院響應2月22日營養師節，前進社區教會透過活潑的闖關活動進行營養宣導，並藉由現場肌力檢測，提前發現肌肉健康的問題，進而強化飲食概念，並落實於日常生活中。營養師提醒民眾平日應多攝取蛋白質、維生素和鈣質及曬太陽，才能遠離衰弱，贏得健康快樂的生活。

▲▼營養師建議還要兼顧骨本，平時多攝取含鈣食物，「內外一起補」。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼響應222營養師節，門諾營養科至社區教會為長輩們做肌力檢測。
 
門諾醫院營養師鄧婷方說，當人體肌肉流失時容易影響體態，包括爬樓梯、走路或抬東西都會變得困難，長者若開始有走路變慢等問題，應攝取足夠熱量，否則熱量不足容易造成肌肉組織耗損，導致肌肉流失而無力。此外；透過篩檢早期發現肌少症，提早進行健康計畫，不僅增加肌肉的質與力量，還可減少跌倒和失能的風險，有效地提高生活品質。

▲▼營養師建議還要兼顧骨本，平時多攝取含鈣食物，「內外一起補」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
鄧婷方進一步說，蛋白質則是肌肉合成關鍵，足量優質蛋白質能幫助肌肉生長、修復並增強體力，根據體重不同，一般成人每日建議攝取每公斤體重1.2至1.5克的蛋白質，包括牛奶、豆漿、蒸蛋、切細的肉絲及豆腐製品等原型食物。另搭配增強肌力的運動訓練，提升心肺功能及肌肉耐力。而坊間常用雞精代替雞肉給予長者補充，其實一瓶雞精的蛋白質不如一兩肉。

▲▼營養師建議還要兼顧骨本，平時多攝取含鈣食物，「內外一起補」。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼透過篩檢早期發現肌少症，提早進行健康計畫，不僅增加肌肉的質與力量，還可減少跌倒。
 
除此之外，鈣質也有助於保護肌肉組織並維持骨骼健康，營養師潘季群說「預防肌少症也要兼顧骨本」，建議成人每日攝取1千毫克的鈣質，並以牛奶、起司片或優酪乳等乳製品為主，以及多食用包括豆干、小魚干、芥藍菜等其他補鈣食物。

▲▼營養師建議還要兼顧骨本，平時多攝取含鈣食物，「內外一起補」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
為了補充蛋白質同時也能增加鈣質的攝取，素食者每天則可飲用濃醇的豆漿，加上2湯匙的黑芝麻粉，由內而外一起補，更能吃出骨骼、肌肉保護力，骨頭健康才能有辦法運動、維持肌肉量。
 
門諾醫院表示，有肌肉流失困擾的民眾，若想改善並預防肌少症，可至醫院諮詢醫師或營養師，經專業檢查及建議，調整平日飲食並搭配適量運動，保有理想健康的肌肉狀態。

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關鍵字：

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