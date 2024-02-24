廣島原子彈炸過的手錶！時間仍凍結「爆炸那一刻」　98萬拍賣成交

▲美國波士頓RR拍賣行（RR Auction）成交一支被廣島原子彈炸過的手錶。（圖／翻攝自rrauction.com）

記者張寧倢／編譯

被原子彈炸過的手錶，身價不凡。據美媒報導，美國波士頓一家拍賣行22日以3.1萬美元（約新台幣98萬元）的價格，拍出一支在日本廣島廢墟找到的二戰時期手錶，指針時間就凍結在1945年美國投下第一顆原子彈在廣島上空爆炸的那一刻。

根據美聯社報導，RR拍賣行（RR Auction）表示，這支長寬僅1英寸與1.25英寸的黃銅色圓形小錶，儘管外殼燒焦，錶面透明蓋片因高溫熔化而混濁，但仍可以清楚看到指針時間凍結在8時15分，也就是美國B-29 艾諾拉•蓋（Enola Gay）號轟炸機1945年8月6日在日本廣島投下首顆原子彈「小男孩」（Little Boy）的時刻。

▲手錶外殼有燒焦、生鏽痕跡。（圖／翻攝自rrauction.com）

拍賣行表示，提供拍品的委託人被告知，一名英國士兵當年被派往廣島縣產業獎勵館（Prefectural Promotion Hall），執行提供緊急物資並調查戰後重建需求的任務時，在廣島廢墟中找到了這支手錶。一位匿名收藏家2015年將手錶出售給英國JP Humbert拍賣行，它被買下並最終賣給了這名委託人。

這支手錶在22日的拍賣會上以3萬1113美元（約新台幣98萬3700元）的價格成交，得標者選擇匿名。RR拍賣行執行副總裁利文斯頓（Bobby Livingston）表示，「我們熱切希望這件博物館等級的拍品成為深刻的教育象徵，不僅提醒我們戰爭的代價，也彰顯人類必須努力避免極度破壞性的力量。」他說，這支手錶標誌著歷史永遠被改變的確切時刻。