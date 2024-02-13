運將「路邊暫停一下」　輕易騙走乘客40萬勞力士

▲北市郭姓計程車司機載黃姓客人，得知乘客勞力士手錶想維修，竟誆騙認識維修人員，不僅收15000元還將手錶拿走。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

這樣也能騙！郭姓男子前年駕駛計程車於北市士林區華榮市場一帶，搭載黃姓客人，沿途閒聊過程中得知黃男的勞力士手錶壞了想修，心生歹念，聲稱認識師傅可以用15000元修好，黃男不假思索將手錶、費用給郭，事後黃男想拿回手錶、索討維修單據都被拒絕。士林地院依詐欺取財罪，判郭男徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，2022年8月間，郭男駕駛計程車搭載黃姓男乘客返回其住家，黃男在路途中透露「我勞力士手錶壞掉想修」，郭男得知黃男的手錶是價值40萬的勞力士手錶(蠔式恆動型)，語氣自然地向乘客說：「我有認識師傅可以用1萬5000元幫忙維修」，黃聽了將手錶、維修費交給郭。

狡詐的郭男為取信黃男，先駕駛車輛到寶島鐘錶士林店前停靠，向黃佯稱要將手錶拿進去維修，黃在車上等，心裡滿是期待愛錶能順利維修好。事後他不斷向郭催討維修單據，郭卻以各種理由及藉口推諉，黃此時驚覺受騙，立刻跑去報警。

偵查時，郭男無辜說：「我是真的把手錶拿給叫小黑的朋友幫忙修」強調自己沒有詐欺的犯行，黃男則為了舉證勞力士是他所有，還提供他配戴勞力士照片以及錶的相關文件給檢察官。檢方根據被害人指述、監視器翻拍照片等，依詐欺取財罪將郭姓男子起訴。

案子進法院後，郭男坦承犯行，法官審酌他不思正途，竟因貪圖己利即詐騙黃姓乘客，欠缺尊重他人觀念，所為實非足取，併兼衡他犯後坦承犯行並與乘客達成調解，但並未依調解條件履行，依詐欺取財罪處有期徒刑6月，可易科罰金。至於犯罪所得15000元、手錶均屬其犯罪所得，未扣案，依法宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。