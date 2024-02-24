與傅崐萁不同調！　洪孟楷表態：召委選舉不需禮讓

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院第11屆第1會期召委選舉29日舉行，國民黨團對召委選舉是否與民眾黨合作態度不一致，總召傅崐萁認為可以「Open Mind」、但首席副書記長林思銘卻認為黨團應保持主體性，書記長洪孟楷今（24）日表態，「當仁不讓。我認為召委不需禮讓，但議題上可接受建議並且排案往進步的方向邁進」，他也向未來國民黨推派出來的召委提出3項建議。

洪孟楷表示，開議之後，媒體或是外界，對於後續立法院委員會召委到底會不會藍白合作，國民黨是否禮讓其中一兩席召委給民眾黨？原則上在明天的黨團共識營就會討論，黨團的重大策略都需要黨團大會來決議，所以黨團共同決定最後結果，才會依那個方向來走。

但被問到他的個人意見時，洪孟楷直言，「我會說當仁不讓，召委不需要禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程」，尤其是重大的法案審議，包括「吹哨者保護法」、「不在籍投票」、《人工生殖法》修正案等相關法案審查，早日排審、早日討論、早日要求行政院提出對應版本，共同推動往進步的方向修法邁進。

洪孟楷表示，台灣人民給國民黨54席立法委員是主流民意，要引領民意、回應民意、符合民意，這才是他們現在應該做的事，而「當仁不讓」就是指遇到應該做的事，主動承擔起來，而不推讓。本次國民黨在八個委員會都有老幹新枝，每一個委員會可以說都是有專業、有論述、有能力的委員在其中，而每一個委員會也都有不只一位委員提出表達有意擔任召委，既然黨內就已經有召委人選，實在沒理由自己不主動承擔起來。

對於未來8位召委，洪孟楷建議，1、優先排審眾人所關心的法案，加速立法進程。2、與民眾黨委員保持良性互動，臨時提案依專業判斷可互相簽署，共同監督執政黨政府。3、遇重大社會關注議題，可隨時溝通變更議程，邀相關部會首長親自到委員會報告說明，給國人清楚交代。

「有理念、主張，才能夠爭取大家的支持」，洪孟楷說，他們應該提出自己的論點，爭取更多的支持，而不是把國人給予的話語權拱手讓人。「當仁不讓」，國民黨也不該再溫良恭儉讓。尊重最終黨團大會所做出的共識決；但保持良好互動、有主體性。