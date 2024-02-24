竹聯信堂逼老實求職男吃屎　虐死棄屍蘇花公路！5人遭收押

記者黃翊婷／綜合報導

蘇花公路119.6公里邊坡上個月26日發現一具男屍，經調查，死者是住在花蓮的簡姓男子，透過網路應徵人力派遣工作，沒想到經遭竹聯幫信堂成員霸凌，不僅常遭棍棒毆打，還曾被逼吃寵物排泄物，最終活活遭虐打致死。宜蘭檢警發動搜索逮捕涉案16人，其中5人昨日（23日）被法院裁准收押。

▲簡男的遺體被棄置在蘇花公路邊坡。（資料照／記者游芳男翻攝）

回顧案情經過，一名撿拾資源回收物的民眾1月26日上午8時26分左右，在蘇花公路119.6公里邊坡發現一具臉部明顯腐爛的男屍，嚇得趕緊報案。經過相關單位檢驗，發現死者無外部傷口，但手部、腳部內出血過量，疑似是休克致死，警方隨即朝著他殺方向偵辦，並陸續逮捕16名涉案人士。

檢警進一步調查發現，死者是住在花蓮的簡姓男子，先前透過網路應徵人力派遣工作，哪知道人力仲介公司與某宮廟其實是竹聯幫信堂的據點，林姓組長和黃姓女友還在12月間特地前往花蓮將簡男接到北部，平時就讓簡男去做搬運工作，晚上則在宮廟借住。

然而，林男等人見簡男老實，竟以各種理由苛扣工資，甚至搶走手機、經常以棍棒毆打，還曾逼吃寵物排泄物，直到1月18日簡男被打到昏迷，眾人再度返回房間時，才發現人已經傷重死亡；驚覺鬧出人命之後，林男與楊姓、陳姓同夥擬定棄屍計畫，他們19日先行前往調查地形，接著將簡男的遺體載至蘇花公路棄屍。

警方根據沿途監視器畫面、車牌循線追查，最終逮捕涉案16人，並認為包含林男在內的5人涉有重嫌，於是依傷害致死罪向法院聲押禁見。宜蘭地院已在23日下午裁准，5人收押。