　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

記者邱中岳／台北報導

犀利網紅陳沂5日步出北市松山區八德路2段的住處，被1名21歲黃姓男子追打成傷，黃男事後被依傷害罪嫌送辦，檢警事後又查出，原來黃在動手之前有車子接應，但是當時接應的周姓駕駛是扮演下車阻止的「理智腳色」，但是北市警松山分局在7日則以「拘提」方式帶回周姓男子，警方初步調查，周具有竹聯幫仁堂明仁會背景，2人在案後前，手機對話早就全刪光。

警方調查，陳沂5日遭21歲黃姓男子毆打，黃男辯稱因為喝酒醉，誤將陳沂的背影當作是網婆，所以才會動手打人，且黃姓男子事後也出面道歉，還主打親情牌，連黃男的母親接受訪問也表示，「他很乖、不是故意的啦」，希望陳沂對兒子能夠網開一面。

▲▼周姓男子原本是勸架的朋友，最後被警方查出竟是教唆動手的嫌犯。（圖／記者邱中岳攝）

▲周姓男子原本是勸架的朋友，最後被警方查出當初的理智勸架難，恐也是涉入其中的嫌犯。（圖／記者邱中岳攝）

警方後續追查出相關端倪，發現黃姓男子平時在文山區活動，且有毒品、傷害的紀錄，另外周姓男子也具有竹聯幫仁堂明仁會成員身分，2人原本就認識，黃男動手毆打陳沂當天，周姓男子先載著黃，在動手前1小時就在陳沂家附近徘徊，然後看到陳沂出來之後，黃男則上前動手打人。

儘管第一時間，周在黃姓男子動手毆打陳沂的過程中，理智的出面阻止黃的行為，在5日當天就以「關係人」身分回到北市警松山分局配合說明，但事後追查發現，2人連手機對話都全部刪光，不免讓檢警懷疑，有買兇傷人或者是預謀行兇的可能，警方也懷疑周有涉入其中，在7日拘提周，也找來黃再度說明當天情況。

據悉，黃姓男子坦承動手前在家裡喝威士比，喝到很醉之後，就要周姓男子載他出門，事後因為酒醉了根本不清楚事發過程；周姓男子則辯稱，當天黃在家喝醉，打電話要他接送，上車後要他將車開到北市八德路2段，聲稱要等「網婆出門」，最後見到陳沂後就衝出去打人。

2人2度到案的說法雷同，警方也查出，周、黃2人就是認識的朋友，但是在事發之前已刪除對話紀錄，目前不排除是共謀犯案，抑或是後面還有幕後藏鏡人。

ET快訊
快訊／暴打陳沂　勸架男5萬元交保！
快訊／任內最後一次！　蔡英文發表春節談話
無印良品年收70億「沒發年終」！員工爆血汗內幕
過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載
年終突入帳！她超驚喜「被當狗也沒關係」
紅包數字不要8！包8000元犯禁忌　千萬別踩雷
鳳梨結婚登記完　立刻上交財產地契
返鄉一票難求　軍機出動！送70人回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

前老闆欠債跑路！他不捨馬沒人顧一肩扛　起死回生成雙北最大馬場

快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

驚險畫面曝！高雄BMW行駛中起火　駕駛衝路旁店家借滅火器搶救

三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

曾讚陳時中「部長好酒量」　心臟科名醫詐健保2萬判4月

收58萬元！配合大陸製作8次總統大選假民調　網媒記者遭起訴

買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商網購裝不明鋰電池下場曝

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

前老闆欠債跑路！他不捨馬沒人顧一肩扛　起死回生成雙北最大馬場

快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

驚險畫面曝！高雄BMW行駛中起火　駕駛衝路旁店家借滅火器搶救

三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

曾讚陳時中「部長好酒量」　心臟科名醫詐健保2萬判4月

收58萬元！配合大陸製作8次總統大選假民調　網媒記者遭起訴

買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商網購裝不明鋰電池下場曝

新「TOYOTA Corolla Cross」改款發表！新造型更搶眼　台灣今年見

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

「橘色髒毛球」路中央求救！他秒出手撈回一命　半年出現幸福變化

J級AV女優西村妮娜結婚了！親報喜「成為真正人妻」婚後繼續拍片

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

毛小孩也要過春節！　「蒸餃＋燒賣」新北動保處特製2年菜

年節大掃除愛注意　家居達人點出屋內「必丟三破」

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝　小心紅包錢飛了

盤點台灣6名精品品牌大使！許光漢FENDI時尚男友　張震帥拎GUCCI新包

一包不到11元 東森幣折後最低897元

社會熱門新聞

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

即／彰化年前驚傳命案　1男遭破頭猛砍慘死

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

小年夜死亡車禍！男騎士撞上併排貨車重創亡

為了過年拜祖先！彰化弟殺哥

過年「想被關」吃牢飯！男燒了市場

更多熱門

相關新聞

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

犀利網紅陳沂在5日步出北市松山區八德路2段的住處，卻被1名21歲的黃姓男子追打成傷，嚇得跑到一旁北市中崙消防分隊報案，警方事後依照傷害罪嫌將黃男送辦，事後又發現，原來黃在動手之前有車子接應，但是當時接應的周姓駕駛是扮演下車阻止的「理智腳色」，但是北市警松山分局在7日則以「拘提」方式帶回周姓男子。

陳沂遭酸「活該被打」憤怒回擊！

陳沂遭酸「活該被打」憤怒回擊！

陳沂遇襲還遭酸！律師：台灣89病已病入膏肓

陳沂遇襲還遭酸！律師：台灣89病已病入膏肓

陳沂直播預言成真！謝忻被「誤認罵活該」

陳沂直播預言成真！謝忻被「誤認罵活該」

21歲男當街痛毆陳沂　母幫兒背書：希望網開一面

21歲男當街痛毆陳沂　母幫兒背書：希望網開一面

關鍵字：

陳沂竹聯幫明仁會黑幫

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面