快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

記者邱中岳／台北報導

犀利網紅陳沂5日步出北市松山區八德路2段的住處，被1名21歲黃姓男子追打成傷，黃男事後被依傷害罪嫌送辦，檢警事後又查出，原來黃在動手之前有車子接應，但是當時接應的周姓駕駛是扮演下車阻止的「理智腳色」，但是北市警松山分局在7日則以「拘提」方式帶回周姓男子，警方初步調查，周具有竹聯幫仁堂明仁會背景，2人在案後前，手機對話早就全刪光。

警方調查，陳沂5日遭21歲黃姓男子毆打，黃男辯稱因為喝酒醉，誤將陳沂的背影當作是網婆，所以才會動手打人，且黃姓男子事後也出面道歉，還主打親情牌，連黃男的母親接受訪問也表示，「他很乖、不是故意的啦」，希望陳沂對兒子能夠網開一面。

▲周姓男子原本是勸架的朋友，最後被警方查出當初的理智勸架難，恐也是涉入其中的嫌犯。（圖／記者邱中岳攝）

警方後續追查出相關端倪，發現黃姓男子平時在文山區活動，且有毒品、傷害的紀錄，另外周姓男子也具有竹聯幫仁堂明仁會成員身分，2人原本就認識，黃男動手毆打陳沂當天，周姓男子先載著黃，在動手前1小時就在陳沂家附近徘徊，然後看到陳沂出來之後，黃男則上前動手打人。

儘管第一時間，周在黃姓男子動手毆打陳沂的過程中，理智的出面阻止黃的行為，在5日當天就以「關係人」身分回到北市警松山分局配合說明，但事後追查發現，2人連手機對話都全部刪光，不免讓檢警懷疑，有買兇傷人或者是預謀行兇的可能，警方也懷疑周有涉入其中，在7日拘提周，也找來黃再度說明當天情況。

據悉，黃姓男子坦承動手前在家裡喝威士比，喝到很醉之後，就要周姓男子載他出門，事後因為酒醉了根本不清楚事發過程；周姓男子則辯稱，當天黃在家喝醉，打電話要他接送，上車後要他將車開到北市八德路2段，聲稱要等「網婆出門」，最後見到陳沂後就衝出去打人。

2人2度到案的說法雷同，警方也查出，周、黃2人就是認識的朋友，但是在事發之前已刪除對話紀錄，目前不排除是共謀犯案，抑或是後面還有幕後藏鏡人。