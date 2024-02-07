竹聯大哥設毒品分裝工廠　外送「24小時不斷電」...運將也來打工

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局偵查隊在日前接獲線報，有竹聯幫地堂大哥與另名男子找來6名小弟，其中4人分成早晚2班，在雙北地區幫忙外送毒品，還有運將也充當外送員，另外2人則是在毒品分裝工廠負責包裝，警方1日前往逮人，陸續逮捕地堂大哥等涉案8人，另外還逮獲11名藥腳。

警方調查，具有竹聯幫地堂背景的38歲周姓主嫌找來翁姓男子合夥經營毒品生意，除了在新北市板橋區成立毒品咖啡包分裝工廠，派2名小弟在工廠內分裝毒品咖啡包，另外還有4人充當小蜜蜂，分成早晚班外送毒品咖啡包，主打24小時不斷電送貨上門。

▲警方發現有運將平時開小黃維生，有毒品生意上門就立馬出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，周、翁2人經營毒品生意約6個月左右，在2個月的跟監期間，發現分裝工廠的2名小弟負責包裝毒品給外送小蜜蜂，小蜜蜂則分成早晚2班負責送貨，甚至還有運將也加入行列，平時跑計程車，有工作上門就負責送毒品。

警方跟監發現，小蜜蜂早晚班還會交接毒品咖啡包，主要尋找暗巷進行交接，早班的成員會將賣剩下的毒品咖啡包以及所收的現金交接給晚班成員，如果沒貨就會進分裝工廠取毒；北市警中正二分局、中山分局以及內湖分局等單位見時成熟，兵分多路從1日起開始逮人。

▲竹聯幫地堂成員經營毒品分裝工廠，被查扣1.7公斤毒品咖啡包原料以及分裝工具等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方先逮捕周、翁2名主嫌，另外在新北市板橋區搗破毒品分裝工廠，並逮捕在裡面工作的2名小弟，另外，也趁早晚班小蜜蜂交接上前抓人，一舉逮捕4名小蜜蜂，同時逮捕11名藥腳，訊後依照毒品、《組織犯罪條例》等罪嫌將一干人等全部送辦。

▲竹聯幫地堂大哥經營毒分裝廠，還將外送小蜜蜂分成早晚班，主打24小時送毒上門服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在毒品分裝工廠查扣3百包毒品咖啡包、毒品原料1.7公斤、包裝袋3千個、以及分裝工具，另外查扣外送毒品咖啡包的計程車，還有贓款60萬元現金，主要在嫌犯家中發現具有2、3級混和毒品反應的哈密瓜錠、益生菌包等證物。