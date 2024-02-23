葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

▲馬歇爾基金會主任葛來儀率團拜會副總統當選人蕭美琴。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）23日率領「TUPP台美政策計劃參訪團」，拜會副總統當選人蕭美琴。蕭美琴表示，過去在華府工作時，就致力於讓台美關係成為美國兩黨共同支持的重要議題，同時也要避免美國政界政治化對台灣的支持。當前，台灣的重要性不僅是美國兩黨的共識，台美雙方共同追求的價值與利益，更是雙邊關係重要的基石。

此次會議由民進黨代理秘書長楊懿珊、國際事務部主任李問、副主任邱雯莉陪同接見。蕭美琴感謝葛來儀率來自全球關注國際議題的新生代政策專家到訪台灣，她向訪團成員介紹民進黨創黨的精神與歷程，並提及台灣民主發展的歷史脈絡及關鍵時刻。

蕭美琴表示，民進黨是一個具備高度韌性的政黨，從戒嚴時期創黨至今，不斷地從困難及挑戰中學習經驗，盼望成為驅動台灣社會不斷進步的力量。雙方針對區域情勢、台美關係、國防安全、青年政策、性別平權以及如何強化台灣的國際參與等議題，彼此交流意見。

蕭美琴指出，台灣的進步不僅體現在政治制度的開放，在眾多全球民主指數和自由度排名中，持續作為亞洲之首，國際排序也是名列前茅。除了政治制度方面和基本的憲法公民權利領域之外，台灣是亞洲第一個將同性婚姻合法化的國家，也是區域中LGBT權利的先鋒。未來，台灣會持續扮演區域中一股進步的力量，以及國際社會中一股良善的力量。





關於青年議題，蕭美琴提及，台灣年輕世代所面臨的挑戰與困境與全世界許多國家高度相同，薪資結構不平均、生活成本提高、新科技發展對未來教育及就業的衝擊與影響，都是全球許多地方的年輕人所共同面臨的問題，也是政府必須面對的議題。未來民進黨政府也會持續投入更多資源，以各項政策方針與實際行動回應年輕世代的需求。



談及台美關係，蕭美琴提到，今日稍早赴立法院親自出席參加台灣跨黨派委員的「台美國會議員聯誼會」，非常樂見增進台美關係這項重要任務，在台灣獲得跨黨派的支持。她提及過去在華府工作時，就是要致力於讓台美關係成為美國兩黨共同支持的重要議題，同時也要避免美國政界政治化對台灣的支持。當前，台灣的重要性不僅是美國兩黨的共識，台美雙方共同追求的價值與利益，是雙邊關係重要的基石。



關於台灣的國際參與，蕭美琴提及台灣面臨特殊的國際處境，在國際組織的參與上時常遭受不公平的待遇，國際空間不斷遭受打壓。針對全世界所有國家所面臨的各項議題，我們沒有貢獻的管道，這無益於解決全球的議題。非常感謝美國及許多理念相近的國家持續為台灣發聲，也非常感謝邦交國持續在聯合國的會議中為台灣仗義執言。台灣會持續透過各種方式與世界建立連結。