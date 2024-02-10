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春節怎麼吃？新北衛生局提5種小撇步　白紅黑黃4色蔬菜要多吃

▲▼ 春節怎麼吃？新北衛生局提5種小撇步 。（圖／新北市衛生局提供）

▲春節怎麼吃？新北衛生局提5種小撇步。（圖／新北市衛生局提供）

記者崔至雲／台北報導

春節少不了豐盛的聚餐，根據國民健康署國人春節期間體重控制電話訪問調查發現，春節期間的大魚大肉，近4成1的民眾過年期間體重增加，平均增加1.7公斤，且近5成民眾運動量比平常少。新北市衛生局營養推廣中心提出5種春節飲食小撇步，讓民眾吃得安心。

營養推廣中心營養師表示，春節要吃得健康第一、預列買菜清單；第二、優先選擇以原型、當令、新鮮、在地為主的天然食材；第三、先吃一碗蔬菜再開動；第三、豆魚蛋肉類，植物性蛋白質優先攝取；第四、少攝取紅肉、內臟及其加工品。

衛生局表示，從購買食材開始就要做足均衡飲食的準備，出門前先預列買菜清單，依照用餐人數和食量計算後進行份量採購，避免衝動消費；並且在選購時優先選擇以原型、當令、新鮮、在地為主的天然食材，全穀雜糧類以未精製過的糙米、南瓜及玉米取代年糕、米血糕及蘿蔔糕等澱粉類加工食品。

衛生局建議，到餐桌前先吃一碗蔬菜再開動，優先攝取蔬菜的纖維增加飽足感，且多選擇五行顏色來攝取不同的植化素，如綠色長壽菜、白蘿蔔（白色）、豐富茄紅素的番茄（紅色）、木耳（黑色）、玉米筍（黃色）等。再以植物性蛋白質優先攝取，優先選擇黃豆、黑豆及毛豆，像是凍豆腐、板豆腐、椒鹽毛豆，不但能增加纖維及植化素攝取，植物性食材零膽固醇，還能減少身體負擔。最後遵循少攝取紅肉、內臟及其加工品的原則，前面蔬菜吃了一輪，其他食物就不容易過量攝取，只要記得紅肉攝取量每日建議小於2份，減少肥肉、內臟及卵黃等高飽和脂肪和高膽固醇食物，對心血管就有不錯的保護。

「運動是促進身體健康的基礎」，衛生局說，就從最簡單、不受時間與場地限制的「健走」開始，126條「新北健康大步走」健走路線，及111處共融公園打卡點是老少咸宜走春的好去處。民眾可下載「新北動健康APP」，記錄運動、飲食及生理量測數值，做好自主健康管理。讓春節吃的營養、搭配運動、享受健康活力。
 

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