3姊弟快跑過馬路遭撞　在地人曝「那裡沒測速」：很多駕駛車速80up

▲該路段沒有測速照相機。（圖／翻攝自Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

彰化縣伸港鄉昨夜發生休旅車撞飛國小3姊弟（10歲、9歲、8歲），姊妹2人命危正在與死神搏鬥，不少人翻出事發路段的路況，直指斑馬線設計有問題，而且沒有人行道，一名在地人透露，這是他每天必經的路段，那裡沒有測速固定桿，很多駕駛車速都很快，要不是這起事故，根本不知道會有行人在這邊過馬路。

這起案件發生在23日晚間，74歲的蕭男開車沿建國路往南直行，而3姊弟走在斑馬線場向西穿越，但就當快要穿過馬路時，突然就被蕭男開車高速撞飛。警消到場時，2姊妹已失去生命跡象，雖經緊急送醫後恢復心跳，但情況並不樂觀，姊姊部分因腦傷嚴重，昏迷指數僅3。

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新聞被轉發到論壇《mobile01》，有網友在貼文下方留言，事發地點台17線雙線道大馬路，這是他每天必經的路段，雖然限速70公里，但是沒有測速固定桿，很多駕駛都很開快，「開到80up的一堆」，而且附近只有農田、農舍以及工廠，「要是沒這則事故，我也不知道這裡會有小學生在這裡奔跑過馬路」。

▲在地人透露路況。（圖／翻攝自論壇mobile01）



事發後，僅腳部扭傷的弟弟仍心有餘悸，他還原事發經過表示，當時他遠遠就看到車燈，「本來離超遠的」，後來大姊就趕快拉著2個弟妹的手跑，但沒想到快到時就被撞到，「趕快跑還是來不及」，2個姊姊後來就躺在遠遠的地方。

據院方表示，目前10歲的姊姊因腦傷嚴重，昏迷指數僅3，目前正在彰化秀傳醫院小兒加護病房支持性療法，稍早也已向學校及家屬說明預後不佳。至於詳細的肇事原因仍待進一步調查釐清。