新北新莊中港大排光雕3／1登場　5米高愛心造型浪漫放閃耍浪漫

▲今年矚目的焦點是5米高的愛心造型光廊象徵「守護愛情」 。（圖／新北水利局提供）

記者戴上容／新北報導

引頸期盼新莊中港大排光雕展即將浪漫登場！ 3/1(五)起，連續24天點亮中港河廊。今年以「幸福新北 戀戀中港」為主題，百萬盞炫彩LED燈，再加上六大主題美景，迎接白色情人節的到來，就是要讓你放閃耍浪漫。開展日當天，還有LUXY BOYZ超級激光秀精彩表演，歡迎大家相約一起至中港大排，共度幸福時光。

水利局長宋德仁表示，光雕展以中港大排為舞台中心，透過不同愛情燈飾元素，打造屬於每一對情人的主題。全場共規劃六個主題區域，分別為「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」與「愛情鞦韆」，以浪漫愛情燈飾結合沉浸式光雕投影，沿著蜿蜒河廊，並利用自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，打造愛情運河，每一段都象徵著唯美的愛情故事，讓光之精靈帶你一同體驗光與影的視覺饗宴。

▲▼新莊中港大排光雕展登場 。（圖／新北水利局提供）

宋德仁補充，今年令人矚目的焦點是中港廣場上，以一座5米高的愛心造型光廊為入口意象，象徵「守護愛情」、重溫電影中鐵達尼號的唯美浪漫、玫瑰花燈打造的愛情海、讓愛降臨的熱氣球燈飾及超過百萬盞炫彩的LED燈，全力打造美哭的超完美視角，絕對讓你美照打卡拍不停，還有更多浪漫場景，等你來感受。





水利局表示，在3/14白色情人節當晚還有加碼闖關活動，只要現場報名，通過默契大考驗「擊響愛情」與「心動來電」等遊戲，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品1份，鐫刻永恆的浪漫印記，趕緊攜家人、朋友或情人一同共襄盛舉。更多「2024中港光雕展」相關訊息，請上新北水漾Facebook粉絲專頁查詢( https://www.facebook.com/waternewtaipei)。

【活動資訊】

1. 開展日:3/1(五) 17：30於新莊區中港廣場舉辦

2. 光雕展期:3/1至3/24 (點燈時間：每日18：00至22：00)

3. LUXY BOYZ超級激光秀表演:3/1(五) 17：40開始

4. 交通：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘