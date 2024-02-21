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新北舊公寓5樓凌晨起火　3獲救1燒傷...頂加8隻喵星人嗆暈

▲▼新莊舊公寓5樓起火，警救出3住戶、8隻貓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊舊公寓5樓起火，警救出3住戶、8隻貓 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一處舊公寓5樓，21日凌晨發生火警，消防人員獲報趕抵，將受困的一對男女及男童救出，還在6頂加處找到8隻奄奄一息的喵星人，經救護人員協助送醫，僅男屋主手臂、背部受到約8％的2度燒燙傷，均無生命危險，詳細原因待調查。

據悉，47歲賴男21日凌晨6時許聽到房間跳電的聲音，隨即聞到燒焦味，開房門查看客廳已冒出火煙，他趕緊叫起熟睡的53歲鐘女及5歲兒子，並打電話報警；但火煙已竄出，鐘女與兒子關起房門，躲在臥室窗邊等待救援，賴男則拿滅火器試圖滅火。

▲▼新莊舊公寓5樓起火，警救出3住戶、8隻貓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局獲報立即派出23部各式救災車及59名消防員到場灌救，進入火場後先後救出3人，賴男因滅火吸入大量濃煙，手臂、背部受到約8％的2度燒燙傷，鐘女及兒子則輕微嗆傷，經送醫救治無生命危險。

另在5樓頂加處，找到8隻躺地奄奄一息的喵星人，經消防員CPR救起後移置陽台空曠處，詳細起火原因待警方調查釐清。新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾若不慎遇到住宅起火，等待救援時，應先關閉房門，除可阻擋火煙外，還可有效降低火勢延燒速度。通報119救援時，切記要告知消防人員待救位置，以利消防人員第一時間救援。

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