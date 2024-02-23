元宵節求子！39歲女試管頻失敗...「獻燈求丁」奇蹟生男寶寶

▲「元宵節」為三官大帝之天官大帝的誕辰，更是祈求子嗣的好時候。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

元宵節竟是求子好時機！？明（24）天為農曆正月十五元宵節，這天也是「三官大帝」亦稱「三界公」的誕辰，自古以來流傳許多元宵節的傳統習俗，例如吃元宵、提燈籠、猜燈謎等，民間更有一說，古代婦女為早生貴子，會在元宵暝鑽燈腳，故意在燈籠之間來回穿梭，意謂「穿燈求貴子」。對此，知名生殖中心副院長吳成玄就分享一案例，一名39歲女子在元宵節到廟裡「獻燈求丁」，神奇的是在元宵過後回診，還真的「中了」也順利生下一名健康的男寶寶。

每逢元宵節，各地會舉辦盛大的鬧燈會活動「鑽燈腳」，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳就能祈求子嗣，所以有句「鑽燈腳，明年生卵葩（男兒）」的諺語。吳成玄醫師補充表示，也有相傳元宵當天夫妻須帶著一只燈籠，到鄰近廟宇向神明祈求賜子，並將燈籠留在廟中「獻燈求丁」，若是順利得子，次年的元宵節還願時，必須帶著兩個燈籠來祭拜，代表繼續「求丁」之意。

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吳成玄醫師分享案例指出，這名39歲女子的個案，她前面在其他醫學中心做了兩次試管嬰兒都失敗，於年初轉介到門診，除了安排進行試管療程，為了使個案心情放鬆讓其更有信心，也分享一些民俗求子方法，個案在元宵節當天帶著先生到廟裡「獻燈求丁」，神奇的是在元宵後的回診真的「中了」！後來也順利生下一名健康男寶寶，隔年更帶著兩個燈籠回到廟宇向神明還願。

▲吳成玄醫師透露，曾有不孕症患者在進行試管療程的同時，也遵照元宵習俗，後來真的成功懷孕生子。（圖／宜蘊醫療提供 ）

吳成玄醫師說明，他也覺得很巧，原本只是隨口分享，沒想到真的靈驗！可能是神明看見了媽媽的努力，終於賜予她「好孕」。台北宜蘊中醫診所主任楊佩鈺中醫師表示，元宵節是一年之中的第一個月圓之夜，因而有一元復始的意義，在這天吃湯圓就象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。

從古流傳至今，元宵吃湯圓的習俗已成為許多民眾家喻戶曉的傳統習俗活動，甚至有「吃湯圓子孫團圓」求子一說。楊佩鈺中醫師補充，湯圓是由糯米製成，《本草綱目》中記載，糯米是補脾胃、益肺氣之谷。糯米味甘、性溫，吃後能補養人體氣血，滋養脾胃，還能幫助懷孕時小腹墜脹的問題，可緩解氣虛所導致的身體盜汗、氣短、乏力等症狀。

在食用湯圓時，可加入適量有助於健康的配料，如紅豆、薑汁、桂花、紅棗、枸杞、龍眼乾…等提味，減少甜湯的糖分及熱量，還能攝取到維生素C、β-胡蘿蔔素及薑黃素等天然抗氧化成分，對身體有滋養補益、調理氣血，維持抵抗力的益處。

然而，對於正在備孕或已經懷孕的婦女來說，飲食還是得謹慎注意。楊佩鈺中醫師說明，孕婦一定要注意不能食用過量，以免引起消化不良或吞嚥困難。建議孕媽媽們，一餐最多食用4-5顆，老年人不宜超過3-4顆，幼兒則是不宜超過2-3顆，且須避免一次性吞食整顆造成吞嚥困難、噎住。

對於平時腸胃功能不佳的民眾或孕婦更要特別注意，吃多可能導致腸胃脹氣、胃酸及便秘。楊佩鈺醫師強調，元宵節的習俗和做法各有不同，無論如何，對於備孕的夫婦來說，健康的飲食與生活方式才是最重要的，祈求家庭們都能在歡慶元宵佳節中「呷甜甜明年生後生」(生兒子的諺語)。

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