　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元宵節求子！39歲女試管頻失敗...「獻燈求丁」奇蹟生男寶寶

▲▼ 燈籠,元宵節,上元節,春節,過年。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲「元宵節」為三官大帝之天官大帝的誕辰，更是祈求子嗣的好時候。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

元宵節竟是求子好時機！？明（24）天為農曆正月十五元宵節，這天也是「三官大帝」亦稱「三界公」的誕辰，自古以來流傳許多元宵節的傳統習俗，例如吃元宵、提燈籠、猜燈謎等，民間更有一說，古代婦女為早生貴子，會在元宵暝鑽燈腳，故意在燈籠之間來回穿梭，意謂「穿燈求貴子」。對此，知名生殖中心副院長吳成玄就分享一案例，一名39歲女子在元宵節到廟裡「獻燈求丁」，神奇的是在元宵過後回診，還真的「中了」也順利生下一名健康的男寶寶。

每逢元宵節，各地會舉辦盛大的鬧燈會活動「鑽燈腳」，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳就能祈求子嗣，所以有句「鑽燈腳，明年生卵葩（男兒）」的諺語。吳成玄醫師補充表示，也有相傳元宵當天夫妻須帶著一只燈籠，到鄰近廟宇向神明祈求賜子，並將燈籠留在廟中「獻燈求丁」，若是順利得子，次年的元宵節還願時，必須帶著兩個燈籠來祭拜，代表繼續「求丁」之意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳成玄醫師分享案例指出，這名39歲女子的個案，她前面在其他醫學中心做了兩次試管嬰兒都失敗，於年初轉介到門診，除了安排進行試管療程，為了使個案心情放鬆讓其更有信心，也分享一些民俗求子方法，個案在元宵節當天帶著先生到廟裡「獻燈求丁」，神奇的是在元宵後的回診真的「中了」！後來也順利生下一名健康男寶寶，隔年更帶著兩個燈籠回到廟宇向神明還願。

元宵求子好時機　39歲女「獻燈求丁」順利生男寶

▲吳成玄醫師透露，曾有不孕症患者在進行試管療程的同時，也遵照元宵習俗，後來真的成功懷孕生子。（圖／宜蘊醫療提供 ）

吳成玄醫師說明，他也覺得很巧，原本只是隨口分享，沒想到真的靈驗！可能是神明看見了媽媽的努力，終於賜予她「好孕」。台北宜蘊中醫診所主任楊佩鈺中醫師表示，元宵節是一年之中的第一個月圓之夜，因而有一元復始的意義，在這天吃湯圓就象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。

從古流傳至今，元宵吃湯圓的習俗已成為許多民眾家喻戶曉的傳統習俗活動，甚至有「吃湯圓子孫團圓」求子一說。楊佩鈺中醫師補充，湯圓是由糯米製成，《本草綱目》中記載，糯米是補脾胃、益肺氣之谷。糯米味甘、性溫，吃後能補養人體氣血，滋養脾胃，還能幫助懷孕時小腹墜脹的問題，可緩解氣虛所導致的身體盜汗、氣短、乏力等症狀。

在食用湯圓時，可加入適量有助於健康的配料，如紅豆、薑汁、桂花、紅棗、枸杞、龍眼乾…等提味，減少甜湯的糖分及熱量，還能攝取到維生素C、β-胡蘿蔔素及薑黃素等天然抗氧化成分，對身體有滋養補益、調理氣血，維持抵抗力的益處。

然而，對於正在備孕或已經懷孕的婦女來說，飲食還是得謹慎注意。楊佩鈺中醫師說明，孕婦一定要注意不能食用過量，以免引起消化不良或吞嚥困難。建議孕媽媽們，一餐最多食用4-5顆，老年人不宜超過3-4顆，幼兒則是不宜超過2-3顆，且須避免一次性吞食整顆造成吞嚥困難、噎住。

對於平時腸胃功能不佳的民眾或孕婦更要特別注意，吃多可能導致腸胃脹氣、胃酸及便秘。楊佩鈺醫師強調，元宵節的習俗和做法各有不同，無論如何，對於備孕的夫婦來說，健康的飲食與生活方式才是最重要的，祈求家庭們都能在歡慶元宵佳節中「呷甜甜明年生後生」(生兒子的諺語)。

延伸閱讀
路邊見「石頭被套塑膠袋」！引5800人關注　網得知用途驚訝：增廣見聞了
兒時被母逼背課文「少1字打1下」　美語補習班總經理：謝謝你，虎媽
新居在婆家附近　人妻憂搬去「恐為祭祀6點起床」：公婆是虔誠信徒

ET快訊
9歲妹昏迷指數降為3搶命中　醫護病榻前集氣畫面曝
快訊／世團賽中華男團大顯神威！打落德國進軍4強　至少銅牌到手
朋友赴韓「回國狂嫌台灣爛」！網列4點反推：台灣屌打
正宮180擁逆天長腿！辣照曝光　逼小三下跪洗門風
別穿這2色衣服！元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整
羅智強驚句「檢驗正確才能公布就立法啊」　陳建仁傻眼、韓國瑜緩
千千日本巧遇小鍾！　忍不住喊「拳頭有點硬」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫師年薪破800萬？公會澄清「薪水不如台積電工程師」申報點數≠所得

元宵節求子！39歲女試管頻失敗...「獻燈求丁」奇蹟生男寶寶

「周休3天」有利勞資雙方！　英國61家試辦公司「近9成1年後仍維持」

下周「超強運三星座」熬出頭！　專家：財星高照　好運不可擋

朋友玩韓國「回國狂嫌台灣爛」！全場傻眼　列4點反推：台灣屌打

別穿這2色衣服！元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

一路降溫再冷4天！急凍探11度　下波挑戰強烈冷氣團「全台冰番薯」

全家送「寶可夢燈籠」太夯！粉絲哀號：前面的人一次全拿光

台中醫院早療課程結合「馬卡龍」紙雕　助兒童發展溫馨歡度元宵

高雄元宵超狂奇景！1萬5千隻黃色小鴨下水漂流　最佳觀賽點曝光

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

除夕夜跑外送會賺多少錢？

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

醫師年薪破800萬？公會澄清「薪水不如台積電工程師」申報點數≠所得

元宵節求子！39歲女試管頻失敗...「獻燈求丁」奇蹟生男寶寶

「周休3天」有利勞資雙方！　英國61家試辦公司「近9成1年後仍維持」

下周「超強運三星座」熬出頭！　專家：財星高照　好運不可擋

朋友玩韓國「回國狂嫌台灣爛」！全場傻眼　列4點反推：台灣屌打

別穿這2色衣服！元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

一路降溫再冷4天！急凍探11度　下波挑戰強烈冷氣團「全台冰番薯」

全家送「寶可夢燈籠」太夯！粉絲哀號：前面的人一次全拿光

台中醫院早療課程結合「馬卡龍」紙雕　助兒童發展溫馨歡度元宵

高雄元宵超狂奇景！1萬5千隻黃色小鴨下水漂流　最佳觀賽點曝光

IU突曬「眉釘新造型」又甜又酷網呼：帥氣十足！　新MV再藏個性唇環

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

醫師年薪破800萬？公會澄清「薪水不如台積電工程師」申報點數≠所得

邱宇辰大尺度床戰只戴「寶貝套」！黃宏軒認太激烈：該摸的都沒漏掉

3姊弟被撞！9歲妹昏迷指數降為3搶命中　醫護病榻前集氣畫面曝

台積電設廠地價飆漲！熊本居民嗨喊「像中樂透」　餐廳業績翻倍

快訊／世團賽中華男團大顯神威！打落德國進軍4強　至少銅牌到手

「好萊塢喜劇泰斗」保羅吉馬蒂超狂背景曝光！　爸爸曾是耶魯校長

元宵節求子！39歲女試管頻失敗...「獻燈求丁」奇蹟生男寶寶

「周休3天」有利勞資雙方！　英國61家試辦公司「近9成1年後仍維持」

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

生活熱門新聞

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

半套店小姐一摸「直喊不對勁」　25歲男竟罹睪丸癌

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

T-ara、4Minute、IU歌都他做的！新沙洞老虎斷氣身亡　享年40歲

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面