桃園市商業轉型服務中心　主動出擊輔導商服業升級轉型

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桃園市「商業轉型服務中心」輔導開跑囉！因應全球景氣變化影響及低碳化國際趨勢，桃園市配合經濟部推動商業服務業邁向淨零碳排、創新服務、智慧經營、數位轉型等政策，積極協助商業服務業建立轉型能力，提升本市店家商業模式經營量能。

商業服務業現今正面臨許多挑戰，包含疫情改變民眾消費習慣、產業缺工導致服務經營流程轉變等，迫使商業經營模式有所改變，數位行銷科技、新零售模式、數位轉型成為商業發展必要需求。因此桃園市政府首度推出「商業服務業升級轉型輔導計畫」，促使業者深入了解其轉型需求，主動出擊協助業者爭取中央及地方相關輔導資源，逐步依序地提升數位力、永續力及品牌力。

本次輔導主要針對設籍在桃園市之餐飲業、批發及零售業、其他服務業等類別業者，申請可透過填寫「輔導計畫申請自評表」，將由專業顧問提供諮詢服務，以及未來發展策略建議，協助輔導桃園業者申請補助計畫提案並陪伴執行。未來亦將開設升級轉型應用培訓課程，將輔導及培訓雙管齊下，針對數位力、永續力、品牌力導入課堂主題，加強節能減碳、創新服務、智慧經營、數位轉型等技能，共同實現升級轉型、促進永續商機！詳情請關注「桃園市商業轉型服務中心」資訊，課程將陸續發布。

即日起至113年5月31止開放輔導申請，邀請有意願規劃升級轉型之已辦理「公司登記」或「商業登記」或「稅籍登記」桃園市商業服務業業者，或相關類別公協會單位踴躍參與，期間將於每月底採批次審查，審查通過後將進行到店訪視診斷及轉型輔導服務，詳細申請文件請參考「桃園市政府經濟發展局」最新消息公告，或加入「桃園市商業轉型服務中心」官方LINE@帳號，以掌握最新消息，桃園市商業轉型服務業中心協助業者共同推數位、助永續、創品牌！

更多活動訊息請上桃園市政府經濟發展局：https://edb.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=3749&s=1189190

洽諮詢專線04-23590318（我祝您商業發）

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