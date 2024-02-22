桃園圓夢愛心關懷協會等3社團送暖　捐救護車贈台東消防局

▲桃園市圓夢愛心關懷協會等三社團，共同捐贈台東縣消防局救護車一輛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「每月一愛，習慣養成」，桃園市圓夢愛心關懷協會持續支持台東，自成立後的第100個愛心活動，結合新北市樂心關懷協會、桃園市讓愛飛揚公益慈善協會，共同捐贈台東縣消防局救護車(圓夢幸福2號)一輛，協助汰換年限將至的救護車，並於22日舉行捐贈儀式。

捐贈儀式於22日上午消防局廣場舉辦，包括台東縣議員張國洲、簡維國、王姷力、綠島鄉長謝賢裕、代表會主席何富祥及捐贈團體理事長與會員參加，其中有「國民阿嬤」稱呼的金馬影后陳淑芳也起大早從台北到台東共襄盛舉，最為醒目也是焦點。

捐贈儀式由桃園市圓夢愛心關懷協會長謝慧謹代表捐贈，謝會長表示，圓夢愛心協會自成立以來堅持「每月一愛，邀請大家一起為弱勢圓夢，一起全省傳愛」每個月都能夠號召成千上百的好朋友一起來做公益，藉由協會的拋磚引玉，希望號召更多善心人士展現大愛，一起將溫暖帶至全台各個角落，一直以來在台灣各地巡迴傳愛，照顧各個角落、各個弱勢族群。



台東縣消防局指出，桃園市圓夢愛心關懷協會為了響應台東行動急診室理念，預計捐贈3輛救護車給消防局，繼112年度捐贈大豐消防分隊救護車乙輛、今年再捐贈綠島消防分隊救護車乙輛，預計114年再捐贈蘭嶼消防分隊救護車乙輛，將大幅提升在緊急救護服務方面的能力，也期待未來繼續攜手合作，為守護鄉親健康與生命財產安全共同奉獻心力。