病患看牙齒問「為何都會先洗牙？」　牙醫曝真心話

▲大家看牙前會先刷牙嗎？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

大家看牙醫前，會不會先刷牙？一名女網友發文表示，日前有個病患才張嘴要看牙，她就看見對方嘴中有滿滿的食物渣。雖然其實有八成的人都會先稍微清潔後再看牙，但也真的有不少人張嘴就散出怪味，因此她便呼籲大家，看牙前別忘了先清潔或是漱口。

女網友在Dcard上，以「大家看牙前記得清潔啊啊啊啊」為標題發文，提到日前有個病患要檢查牙齒，結果對方才一張口，她就看到很多食物渣。當下助理跑去整理東西，所以她只好自己幫病患清洗牙齒。

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原PO坦言，雖然有八成人都會先稍微清潔牙齒再看牙，但也有不少人的牙齒光看就知道有味道。過去曾有病患詢問，為何每次看牙，牙醫都會先幫忙洗牙齒？原PO則透露，其實就是因為該病患的牙齒不乾淨。因此，她也建議大家，看牙醫前別忘記先稍微清潔或是漱漱口。

▲許多網友都會在看牙醫前先稍微清潔過。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看牙前清潔應該是基本禮貌，跟去剪頭髮會先在家洗一次頭差不多」、「嘴巴髒髒的或是有味道就去看牙醫不會覺得很尷尬嗎？我都會刷完牙才去看」、「所以我都空腹給醫師看完才吃飯」。還有同行表示，「很常幫患者清掉掛在矯正線上的金針菇或空心菜的矯正醫師路過」。

此外，也有網友留言，「但我媽都跟我說看牙醫前不要特別刷，這樣牙醫才能看你牙齒最真實的面貌」。原PO對此則回應，「沒關係的，但是非牙齒結構的產物要讓它先走開喔」。