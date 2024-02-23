陸快艇2死案！晉江紅會再派5代表赴金門　與家屬、海巡署閉門會議

記者林名揚、陳韻如／金門報導

中國大陸籍快艇日前因在金廈海域非法越界，受到我國海巡署同仁盤查，卻於過程中發生意外，導致快艇上2人溺斃，案件曝光後，引起兩岸民眾熱議。晉江紅十字會秘書長曹榮山今(23日)帶著4名紅會顧問經小三通再次前往金門，並與家屬及泉州台辦副主任李朝暉等人員會面，隨後與海巡署副署長許靜芝等官員展開閉門協商，目前雙方仍在進行會議中。

▲晉江紅會今再派5代表赴金門，並與家屬、海巡署閉門會議 。（圖／記者林名揚翻攝）

針對這起案件，金門地檢署檢方已於16日晚間會同法醫相驗，2名死者遺體外觀並無明顯致命傷，依目前相驗屍體及訊問所得，初步認定2名死者係因本件事故溺水死亡。

而今早晉江紅十字秘書長曹榮山、顧問孫曉東、莊東航、黃天定及圍頭書記洪水平共5人前往金門，海巡署金馬澎分署長陳泗川、縣議會副議長歐陽儀雄、縣府秘書王中聖等人前往接待，並與溺斃2名漁工的家屬及泉州台辦副主任李朝暉先於自租中巴上見面會談後，一行人直奔浯江飯店與海巡署副署長許靜芝等官員閉門會談。

據了解，此次會談主要針對事發真相與賠償事宜做協商；另外，顧問孫曉東有醫學背景，而由於家屬對死者身上的傷口有疑慮，他今也將協助了解驗屍與解剖事宜。