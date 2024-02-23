勇爸護女濺血！花蓮男闖住宅「揮刀割頸」竟無保請回　村民驚恐

▲謝男凌晨闖入住宅持刀傷人，警方以優勢警力將其壓制逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣鳳林分局警方21日凌晨2時許接獲通報，萬榮鄉一名謝姓男子(65歲)疑似精神狀態不佳，闖入另名楊姓女子住家廚房拿取菜刀，並在庭院追逐、企圖砍殺楊女；楊女嚇得放聲尖叫，楊父聞聲衝出並與謝嫌展開扭打奪刀，不料過程中楊父頸部遭劃傷，當場血流如注，幸送醫後沒有生命危險。事後謝嫌遭依現行犯移送偵辦，但檢方諭知無保請回，家屬得知後相當憤慨。

警方初步調查，謝嫌自稱案發前吃過精神藥物，導致精神狀態錯亂不佳，21日凌晨闖入楊女住處廚房，拿起菜刀就追著楊女往庭院跑。當下楊女嚇得狂奔，並放聲尖叫求救；楊父聞聲後立即衝出屋外，並與飛撲上前與謝嫌展開扭打，在奪刀過程中，楊父頸部左側不慎遭劃出一道4公分傷口，當場濺血，幸送醫包紮後沒有大礙。

警方獲報到場後立即將謝嫌控制，並逮捕帶回派出所，全案依嫌傷害、恐嚇及侵入住宅罪移送花蓮地檢署偵辦，並因謝嫌涉犯無差別侵入、傷害攻擊他人，致人員受傷，故建議檢方聲請強制就醫或羈押；未料檢方21日複訊後竟諭知無保請回，楊姓父女得知後怒罵「難道要出人命才會重視嗎？」

據悉，謝嫌過去曾有傷害前科，因精神狀態不穩定，是村中頭痛人物，此次凌晨闖入住宅還持刀傷人，村民得知他無保獲釋後人人自危；警方為避免再發生意外，也只能加派警力緊盯，以防謝嫌再度失控。

▼謝嫌遭檢方複訊後無保請回，村民人人自危。（圖／記者王兆麟翻攝）