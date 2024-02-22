好運從好孕開始！花蓮全方位照護婦幼　安心孕育下一代

▲花蓮全國首創婦嬰照護結合醫療，營造優質健康與幸福城市。（圖／花蓮縣政府提供）

地方中心／綜合報導

讓每位爸媽陪伴小孩成長無後顧之憂，花蓮全方位打造安心育兒的友善環境，結合完整的專業醫療團隊，重視孕產婦及新生兒的全能照護，作為婦女媽媽們的強力後盾，是全國首創婦嬰照護方案的縣市，從107年即領先全國推動婦嬰照護三大健康照護及補助方案，針對具健康風險因子的「高風險孕產婦健康管理」給予關懷並轉介管理，照顧孕婦營養的「婦嬰照護營養券」，以及獨領全國免費的「全縣新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」，不論設籍或現住於花蓮縣，均可於全縣產檢醫療院所、衛生所洽詢，讓好運從好孕開始！

關心媽媽並守護寶寶的健康，婦嬰照護三大方案自推出後，受到廣大孕媽媽們的好評，之後更升級為「婦嬰照護2.0」，擴充「母血唐氏症篩檢」、「妊娠糖尿病篩檢」、「百日咳疫苗」、「泌乳諮詢門診」四項，補助孕產婦產檢自費項目，從產前檢查到產後照護都有不同面向的支持，帶給孕產婦及新生兒周全照顧。少子化影響下，花蓮縣政府在育幼和照護政策提出全面性幫助，送給所有爸媽「七大好孕禮」，盼能夠減輕負擔，父母在花蓮放心住、安心孕育下一代，讓每一個小小生命都健康又聰明的在花蓮成長。

▲從產前到產後，婦嬰照護方案給予孕產婦及新生兒最大支持。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

除了從懷孕開始就給予關懷，鼓勵定期產檢，考量到小孩出生後，生活、教養等各類開銷隨之變高，縣府另提出養育配套服務，如：婦女生育補助、育兒津貼、托育補助等規劃，育兒津貼從每月2,500元調整為3,500元，托育補助從每月6,000元調整為7,000元，不僅加碼育兒福利，亦針對弱勢、特殊教育、早療等方案進行補助，減少家長育兒路上的經濟壓力，在擴大發放對象並增加補助金額後，推估約有九成育有未滿2歲兒童家庭受惠。

此外，花蓮全縣布建托育資源，包含婦幼親創園區、親子館、公共托嬰中心及托育家園、社區或部落托育協力站等規劃共有28處，像是在新秀、花市、吉安、南區、中區5大社福中心，透過舉辦一系列活動，推動親子團體課程及多元親職教育課程等各式服務；各區也設置親子館提供照顧、遊戲、諮詢的多元空間，為家長減緩照顧壓力，還能藉此收穫不少育兒相關知識，幫助增進親子互動。

▲花蓮全縣布建托育資源，且推動「一鄉鎮一親子館」，營造兒少幸福家園。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

目前除了有洄瀾、新秀、吉安、鳳林、豐濱、玉里6處親子館，縣府持續打造友善親子共學、共遊、共玩、共融的空間，光復親子館已於去年10月正式成立，吉安鄉兒少館目前正在興建中，壽豐鄉及瑞穗鄉親子館也將於近期開始動工，富里鄉刻正籌畫中，預計113年各鄉鎮市親子館分區落成，營造兒少幸福家園，朝向「一鄉鎮一親子館」目標邁進，針對學齡前的孩子與父母，提供多面向的資源，確保每位孩子在成長的過程中都能獲得最好的支持與照護。

不過隨家庭結構改變，現今普遍多為雙薪家庭，白天上班無法帶孩子，又沒有親人後援的情況下，小孩要送保母或是托嬰中心，以及該如何挑選，成了照顧幼童的一大難題。為了讓家長放心工作，兼顧生活及家庭，縣府一起分擔照顧嬰幼兒的責任，不只提供公、私立托育機構及臨時托育服務，現階段縣內由北到南也設置了花蓮市公共托育家園、鳳林公共托育家園及玉里公共托育家園、花蓮新城公共托嬰中心，其結合現行托嬰中心與居家托育優勢，費用平價，又有政府把關，家長能夠安心送托，讓孩子快樂成長。

▲多面向的托育資源，讓學齡前的孩子得到最好的照顧。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

另外也推出便利的托育服務，透過「居家托育服務中心智慧平台」APP，或是在LINE上搜尋「@680hblek」加入花蓮居家托育服務中心官方帳號，就可一鍵尋找保母。花蓮婦嬰政策持續跟進，想掌握最新的資訊，可透過花蓮縣政府網站或粉絲團，即時了解並加以運用，讓育兒之路更安心。