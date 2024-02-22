台東縣首批1年制新兵入伍　縣長火車站歡送再贈關懷小物

▲台東縣首批94年次一年制新兵今入伍，縣長至火車站歡送。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

113年義務役兵役從4個月恢復為1年，台東縣首批94年次一年制義務役役男於22日入花蓮北埔營區服役，縣長饒慶鈴於上午至火車站送兵，並致贈入營關懷小物，鼓勵役男服役期間勇於接受訓練、鍛鍊健康的體魄，出社會後更能適應職場生活，也期待役男順利退伍後能返鄉服務，為台東帶來更多活力。

今日上午縣長饒慶鈴在市長陳銘風、民政處長林宏義、軍人服務站長曾仁政及火車站長鄭成忠等人陪同下，前往火車站送兵，給予役男加油打氣。饒慶鈴鼓勵役男在服役期間體驗人生難得且重要的蛻變階段，好好鍛鍊身體、結識朋友並思考人生下一步規劃，相信歷經一年的淬礪會更成熟穩重，不僅成為保家衛國的戰士，更成為自己生命中的英雄，未來無論面對何種挑戰，皆能勇敢為理想而戰。

台東縣長饒慶鈴表示，役男正值青春熱血的青年階段，可說是國家進步重要的推動力，鼓勵役男出社會後能夠留在台東發展，縣府不僅積極推動青年業務，從成立青年文化觀察團到青年事務發展委員會，讓青年享有更全面多元的支援系統；也提供創業、培育人才等協助與輔導並積極招商，從3年前的全聯中山旗艦店、無印良品，到今年開幕的特力屋陸續進駐台東，縣府會努力讓台東有更好的居住及就業環境，支持年輕人東漂或留在台東發展。

最後，饒慶鈴鼓勵役男於服役期間，如有困難都能以正面樂觀的態度溝通，或尋求理性的紓解管道，也溫馨提醒役男若有任何問題或建議，歡迎向縣府反映，將會竭力給予協助。