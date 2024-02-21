數位化精準行銷政策　花蓮力拼數位轉型智慧城市

▲5G、AI趨勢下，數位轉型勢在必行，花蓮搭上AI科技列車，找來企業專家領路幫在地產業教戰升級。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網，以下同）

地方中心／綜合報導

5G時代加上AI浪潮，科技不斷進化，線上就能購物、娛樂或工作、學習，花蓮作為觀光大縣、有機首都，有優質的產業根基及得天獨厚的優勢，近年積極投入數位轉型趁勢追擊，找來跨國企業、專家學者、策略大師等，協助地方產業店家成長，由內而外迎接永續商機新未來。

AI時代來臨數位轉型不能等 政府由裡到外新改變

隨著AI技術突破掀起話題熱潮，各產業領域迎來挑戰變革，政府單位也與時俱進，推動數位轉型，花蓮縣政府不僅踏入AI、擁抱AI，更善用AI打造全方位智慧城市，而有感升級的第一步就從內部開始改變，去年率全國之先，宣布與遠傳電信、台灣微軟共同攜手引入生成式人工智慧，協助提高行政效能，除打破外界對於公部門作業效率的刻板印象，也為城市治理帶入創新的科技思維，幫地方產業超前佈署。

例如辦理「數位轉型關鍵力學院」，齊聚重量級產業專家、企業大師，場場吸引近百人參加，由「企業專家領路、轉型路上快跑」讓專業教戰商業策略，轉型扎實有方向，在一系列課程中，助攻花蓮飯店旅宿、零售店家、傳統產業等，全盤掌握如何利用數據做決策、把AI行銷文案變現等累積更多軟實力，進而提供更有溫度的有感服務，為自己找到無可取代的市場影響力，也成為花蓮獨有的優勢。另外，對於資金及資源，也提供多元管道，例如：國發基金提供從種子到成熟期都有相對投資管道與資源，花蓮從裡到外力拼數位轉型，並提供多元資源助產業進行數位轉型。

▲雲基地完成啟用，就像是花蓮的「發射台」，向國內及全世界數位人才招手。

雲產業基地 發展數位科技產業鏈

雲白漆底建物，地中海型風格內建，外觀貌似風格民宿建物其實是花蓮縣政府最新揭使用的雲產業基地。前身是交通部公路總局第四養護工程處美崙差勤宿舍建物，2022年底撥交花蓮縣政府使用。花蓮縣政府建物整建1年並於112年12月25日開幕啟用。雲產業基地提供數位游牧者住宿、共同工作空間及展演場域等設施，作為新創團隊場域實證基地，使其商業模式於花蓮落地深耕為目的，讓產業與新創共同合作，串起多元生態鏈，進而形成數位聚落，打造花蓮為數位城市微型示範地。

▲花蓮縣政府與LINE公司合作打造數位轉型新契機。

LINE平台加入 在地企業不分產業跟上數位轉型

花蓮好山好水好風光，療癒美景讓人看不膩，豐富的觀光景點玩不完，以及在地特色伴手禮、工藝品，又或是健康的有機農特產、國際肯定的蜜香紅茶、精品茶咖啡等，都是走訪當地不能錯過的體驗。除了搭上AI科技列車，協助在地企業與數位轉型接軌，縣府還與LINE平台合作辦理「今天就出花｜LINE數位創生計畫」，推出「花蓮限定」數位提升方案，擴大「食宿遊購行」中小型店家的能見度，不限業別皆能申請、參與計畫，透過多項補助及行銷資源協助推廣，例如媒合在地店家的主題旅程或產品，在LINE上就能便利購買或送禮，支持當地經濟。這項專案合作不只是要帶來數位商機，也期盼吸引更多青年返鄉創業、在地就業，為花蓮注入更年輕活潑的創業能量。

▲花蓮的智慧交通展現出數位科技的應用成果。

科技多元應用 智慧城市未來持續進行式

花蓮產業力促數位轉型，日常生活也致力運用智慧科技，尤其是與大眾生活息息相關的「交通」問題，不只在城鄉與經濟發展上扮演著重要角色，隨著科技日新月異，基礎建設再進化，營造更便民、舒適的城市環境，像是花蓮市中心的自由街、南濱路停車場，建置了智慧停車示範區，除提供前十分鐘免費停車優惠，設立的智慧停車柱採用無現金、無人、無紙化收費，並具備車牌辨識、計時、計費等功能，讓民眾及遊客有更智慧便捷且多元支付的停車收費服務體驗。

▲2023智慧城市論壇暨展覽上，花蓮縣政府以「花蓮縣智慧路網管理整合暨交通路廊改善計畫」榮獲智慧城市創新應用獎。

在公共運輸上，「花蓮縣智慧交通管理系統」建構400座智慧公車站牌，提供民眾完整交通資訊及便利性，並以「花蓮縣智慧路網管理整合暨交通路廊改善計畫」提供全方位交通策略整合解決方案，獲得2023智慧城市創新應用獎，備受肯定。從教育文化、觀光娛樂到交通設備，花蓮將多元智慧應用於各面向，持續朝向智慧城市前進，打造永續宜居的友善城市，也為城市帶來了新的動力和活力。